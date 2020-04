Nick Cave reporte sa tournée et sera en concert le 28 avril 2021 à Paris

Confinement oblige, Nick Cave a repoussé sa tournée européenne. Avec The Bad Seeds, il se produira notamment le 28 avril 2021 sur la scène parisienne de l’AccorHotels Arena. Les billets sont mis en vente à partir de ce mercredi 8 avril, 11h.

«Ces quelques semaines ont été très étranges, beaucoup de choses se sont passées, pour nous à tous. De nombreuses décisions difficiles ont dû être prises. Lentement mais sûrement, nous prenons tous conscience que nous allons devoir vivre autrement pendant un moment. A court terme, à long terme, qui sait ?», a écrit le musicien sur son blog.

Après une longue réflexion avec son groupe, Nick Cave a choisi d’annuler et de reprogrammer ses concerts à l’AccorHotels Arena, à Paris (14 juin) et au Zénith de Toulouse (22 avril), respectivement le 28 avril et le 28 mai 2021.

Les billets pour ces deux nouvelles dates sont mis en vente dès ce mercredi, à partir de 11h, sur le site dédié. Pour tous ceux qui auraient déjà acheté des places pour la tournée, ces derniers restent valables.

Ghosteen the new album by Nick Cave and The Bad Seeds is out now on double vinyl and double CD. https://t.co/FhBgMMEJQv pic.twitter.com/I07OeTrzOl — Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) November 8, 2019

Ces concerts seront l’occasion pour le rockeur australien de défendre sur scène son 17e album, «Ghosteen», dévoilé sous la forme d’un double disque. Il fait suite à «Skeleton Tree» paru en 2016, et rend hommage au fils de l’artiste, Arthur, disparu tragiquement en 2015, à seulement 15 ans, après une chute accidentelle d’une falaise à Brighton (Angleterre), alors qu’il était sous l’emprise de LSD.

«Les chansons du premier album sont les enfants. Celles du second sont les parents», a expliqué Nick Cave, profondément affecté. Le premier disque se compose de huit morceaux, le second est fait de seulement deux (longs) morceaux, «liés par un texte de "spoken word"», forme de poésie orale accompagnée, ou non, de musique, avait-il ajouté dernièrement dans un entretien accordé à l’AFP.