Confinement : 53% des français placent les biens culturels en tête des activités indispensables à l’équilibre

Ecouter de la musique, regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, lire des livres… Les Français placent la consommation des biens culturels en tête des activités indispensables à l’équilibre personnel en cette période de confinement.

En effet, 53% des Français, quelle que soit leur tranche d’âge, privilégient la consommation des biens culturels pour s’occuper, devant pratique du sport (40%) et les activités manuelles (39%), selon les résultats du baromètre Ifop pour Hadopi, publiés ce mercredi.

Et plus de la moitié des consommateurs de biens culturels (62%) déclarent avoir intensifié leur consommation.

Dans le détail, 55 % des consommateurs de séries disent en regarder plus en ligne, 53% des joueurs de jeux vidéo déclarent jouer plus, et 50% des internautes visionnant des films font état d’une consommation plus importante.

Dans une moindre mesure, c’est aussi le cas des personnes écoutant de la musique sur internet : 40% d’entre elles en écoutent plus souvent. Enfin, 42% des lecteurs de livres numériques disent lire davantage depuis le début de la période de confinement.

Plus surprenant, 10% avouent qu’ils lisent moins qu’avant. En revanche, 48% déclarent lire autant qu'en temps normal. En conclusion, la consommation est certes plus intensive, mais les équilibres entre les biens culturels ne sont pas beaucoup bouleversés par le confinement.