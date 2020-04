Confinement : comment la chanteuse et actrice Sandra Nkaké garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. La chanteuse et actrice franco-camerounaise Sandra Nkaké donne ses conseils pour survivre au confinement.

Alors que son album «Tangerine Moon Wishes» est dans les bacs, Sandra Nkaké profite de cette période d’isolement pour poster quelques morceaux sur ses réseaux sociaux, participer au festival «Je reste à la maison», et travailler sur de nouveaux projets.

«J’ai la chance d’avoir un chez moi, d’être en bonne santé alors j’essaie que ce confinement soit un moment de multiplicité : finaliser l’écriture de mes nouvelles chansons, mais aussi écouter de la musique, lire, échanger avec les êtres qui me sont chers, rêver, et apprendre à m’ennuyer», précise-t-elle.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Rien de tel qu’une chanson de Laura Marling pour m’emplir d’un sentiment profond de bien-être. Il y a dans sa voix et dans son écriture une douce mélancolie qui me touche et me donne de la force.

L’activité pour rester en forme ?

J’essaie d’abord d’accepter la variabilité des états selon les journées. Mais j’ai découvert que continuer mon rituel habituel était une bonne chose : au réveil, prendre quinze à trente minutes pour «finir ma nuit» et me projeter mentalement dans ma journée. Et après un grand verre d’eau, faire quelques salutations au soleil, des étirements, ainsi que des mouvements lents et longs.

La lecture favorite pour s’évader ?

J’adore «De l’autre côté du miroir» de Lewis Carroll, qui parle d’évolutions, de mutations et de distorsion.

Le plat préféré pour se nourrir avec plaisir ?

Rholalala, sans conteste un bon mafé. C’est un des plats préférés de toute la maisonnée.

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

N’importe quel film de Jim Jarmusch est pour moi la certitude de voyager, de rire, d’être émue ET de réfléchir sur notre monde. Et hier, justement, nous avons revu pour la 15e fois (oui, oui) «Down by law».

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Dans les moments de montée en pression, m’assoir en tailleur, fermer les yeux, et respirer lentement, très lentement.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Tous les jours, deux de mes meilleures amies et moi, nous nous appelons ou échangeons via WhatsApp. Nous faisons un bilan de notre état, photos à l’appui, et ce n’est pas triste !

Le compte Insta/Twitter/Facebook que je conseille pour survivre ?

Bon, tout d’abord, je vais bien, donc je ne dramatise pas. Il n’est pas question de survie pour moi, par contre les violences conjugales en ces temps de confinement ont augmenté. Alors pour essayer de continuer à lutter, il y a les comptes qui sensibilisent contre les violences sexuelles, les agressions faites aux femmes et aux enfants de @preveniretproteger, @noustoutesorg, entre autres.