Le muséum national d’histoire naturelle lance son podcast

Trente minutes pour mieux comprendre la planète. En pleine période de confinement, et alors que les questions de biodiversité et les relations qu’entretiennent les êtres vivants sont au cœur des préoccupations actuelles, le Muséum national d’histoire naturelle lancera, le 14 avril prochain, son podcast « Pour que nature vive ».

Avec cette série de douze épisodes, dont les six premiers seront diffusés dès la semaine prochaine, à raison d’un tous les sept jours, le Muséum poursuit à travers un nouveau format sa mission : transmettre des savoirs scientifiques relatifs à la diversité biologique, géologique et culturelle de la Terre et des relations entre l'Homme et la nature.

« Face à l’accélération de la crise environnementale et à la montée des obscurantismes, le Muséum, sous l’impulsion de son président Bruno David, s’est engagé depuis 2017 dans une diversité d’actions afin de porter auprès du plus large public les valeurs de l’universalisme, et de faire entendre une voix scientifique forte fondée sur l’apport de l’histoire naturelle, dans la manière d’appréhender les grands enjeux qui traversent la société contemporaine », note l’institution dans un communiqué de presse.

Des chercheurs au micro

Animée par les chercheurs et chercheuses du musée – paléontologue, biologiste, démographe, spécialiste en parasitologie, en sciences de l’alimentation, écologue – cette série audio, produite par la Muséum, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, décryptera les relations entre le vivant et la planète pour mieux les comprendre, à travers un éclairage scientifique pédagogique.

Sommes-nous trop nombreux sur terre ?, biodiversité, le saut dans l’inconnu, planète et santé… seront autant de questions et de sujets abordés au fil de ces podcasts, à découvrir dès le 14 avril, sur le site du Muséum et les plates-formes classiques.