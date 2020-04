Confinement : Comment le chanteur Ben (L'Oncle Soul) garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le chanteur Ben (L’oncle Soul) donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Révélé en 2010 avec son album éponyme «Ben l'Oncle Soul» et le tube «Soulman», l'artiste, qui s'est désormais séparé de son pseudonyme, a sorti fin mars un quatrième et nouvel album, «Addicted to you».

En famille, Ben profite de ce confinement pour écouter encore et toujours de la musique, tout en dégustant de bons petits plats thaïlandais.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

«Don't worry be happy», de Bobby McFerrin.

L’activité pour rester en forme ?

S'occuper des gosses !

La lecture pour s’évader ?

En ce moment, je parcours toute la méthode Montessori. Mais pour me détendre, je lis beaucoup de magazines de musique comme «Soul Bag», «Rolling stone» ou «So Jazz».

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

J’apprécie toutes les recettes traditionnelles de la cuisine thaïlandaise comme le poulet mariné au lait de coco, curry vert et feuilles de basilic ou de kaffir, accompagné d’aubergines, de courgettes et de poivrons rouges pour la couleur, sans oublier le riz basmati.

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

J'ai adoré «Green Book : Sur les routes du sud», de Peter Farrelly, avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

J’essaie de me lever tôt, et si possible à la même heure tous les jours. Je m’hydrate, je passe l’aspirateur en écoutant de la musique à «donf». Puis, je prends une douche et un petit-déjeuner sain. Après ça, tout roule comme sur des roulettes !

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

J’appelle mes potes tous les jours. Je ne peux pas m'en passer. La plupart de temps, c’est pour déconner…

Un compte Instagram/Twitter/Facebook à suivre pour survivre ?

Le compte de MonoNeon sur Instagram. C’est un bassiste complètement dingue que j’adore.