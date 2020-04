Confinement : comment le chef pâtissier Pierre Hermé garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le chef pâtissier et chocolatier Pierre Hermé donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Alors que petits et grands se délectent de ses créations chocolatées pour les fêtes pascales, le chef passe ce confinement en Corse, en compagnie de son épouse.

Des journées loin de l'agitation parisienne rythmées par la lecture, le sport en ligne, la cuisine - bien entendu - et les apéros virtuels entre amis.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

«Dance Monkey», de Tones and I. C’est très vivant et dynamique pour le matin. J’ai découvert ce morceau sur Chérie FM.

L’activité pour rester en forme ?

Je fais deux fois par semaine une heure de sport avec ma coach, avec qui je travaille habituellement à Paris. Confinement oblige, je suis les cours via FaceTime. Cela permet de conserver une activité sportive. Et j’ai perdu près de douze kilos depuis quatre semaines.

La lecture pour s’évader ?

Je viens de commencer «Kaiser Karl» de Raphaëlle Bacqué, une biographie sur Karl Lagerfeld. J’aime les personnages hors norme comme lui. J’avais déjà lu la biographie croisée d’Yves Saint Laurent et de Karl Lagerfeld, et je trouvais cela intéressant de poursuivre avec cet ouvrage.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

La blanquette de veau avec une sauce épaisse et bien acidulée. C’est mon plat favori. Et elle est au menu pour ces fêtes de Pâques.

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

J’ai fini la série «Succession »sur Apple TV, et je m’apprête à démarrer la saison 4 de «Casa de Papel».

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

De dire à ma femme combien je suis heureux d’être confiné avec elle en Corse, et que je l’aime, tout simplement. Le plus important, c'est avant tout d’être ensemble et de partager ce moment à deux.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Quasiment tous les soirs, on organise des apéros virtuels avec nos amis sur l'appli Houseparty afin de ne pas perdre le lien social. Ce qui nous manque le plus pendant ce confinement, ce sont nos proches, évidemment.

Un compte Instagram/Twitter/Facebook pour survivre ?

Je suis le compte Instagram de Cyril Lignac qui signe une recette tous les jours, Juan Arbelaez et Christophe Michalak.

Le dessert chocolaté à préparer pour ce lundi de Pâques ?

Les œufs tièdes au chocolat, aux noisettes caramélisées et à la crème citronnée. C’est délicieux et assez facile à faire. Il suffit, la veille, d’évider les coques d’œufs, de les rincer à l’eau froide, et de les laisser sécher. Le lendemain, on y ajoute les noisettes écrasées qui ont été au préalable grillées et enrobées de sucre caramel, la ganache à base de chocolat noir après avoir géré la cuisson, et la crème chantilly au citron. A déguster immédiatement à la petite cuillère.