Coronavirus : Le 73e Festival de Cannes ne pourra se tenir «sous sa forme initiale»

Après un report pour cause de pandémie de coronavirus, le 73e Festival de Cannes, qui devait initialement se tenir du 12 au 23 mai, pourrait prendre de «nouvelles formes» pour son édition 2020. Une annonce faite ce mardi par les organisateurs.

«Suite à la déclaration du président de la République du lundi 13 avril, nous avons pris acte que le report envisagé à fin juin début juillet (...) n’est plus possible à cette date», détaille le communiqué officiel.

«Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. Néanmoins, nous avons commencé hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l'étranger. Elles s'accordent sur le fait que le Festival de Cannes (...) doit continuer à étudier l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre», ajoutent les organisateurs.

Le président Pierre Lescure et le délégué général du festival, Thierry Frémaux, vont donc devoir réfléchir aux différentes formes que pourrait prendre ce Cannes 2020.

Le plus grand rendez-vous du 7e art sur la sellette

Le 19 mars, l'événement avait déjà tiré un trait sur ses dates initiales. Les organisateurs voulaient pourtant garder espoir et travaillaient sur «plusieurs hypothèses», «dont la principale (était) un simple report, à Cannes». Tous souhaitaient sauver cette manifestation qui attire chaque année 40.000 professionnels et 200.000 spectateurs, soit la plus importante et prestigieuse dans le monde du cinéma.

Ce n’est pas la première fois que ce festival se voit malmené et doit renoncer. L'édition de mai 1968 fut ainsi interrompue après une fronde menée par des cinéastes, Jean-Luc Godard et François Truffaut en tête, en soutien au mouvement étudiant et ouvrier. La première édition en 1939 fut quant à elle reportée en 1946 en raison de la seconde guerre mondiale. Les cuvées 1948 et 1950 furent elles annulées pour raisons budgétaires.

Cannes, dont Spike Lee devait être président, peut-il se résumer cette année à un festival en ligne ? Si de «nouvelles formes» sont évoquées, Thierry Frémaux a pourtant balayé l'idée dans un entretien accordé à Variety d'une édition virtuelle : «Pour Cannes, son âme, son histoire, son impact, c'est un modèle qui ne pourrait pas marcher».