Festival d’Avignon : après le In, le Off se dirige-t-il inévitablement vers une annulation ?

Indépendante du festival In d’Avignon, la tenue du Off semble de plus en plus compromise. Alors que l’édition 2020 du «In» a été annulée, lundi soir par Olivier Py, à la suite de l’allocution d’Emmanuel Macron, qui a annoncé l’annulation des festivals jusqu’à mi-juillet, le président du «Off», Pierre Beffeyte doit réunir un bureau ce mardi matin et un conseil d'administration dans la semaine.

Il a expliqué à l'AFP prendre acte des déclarations d'Emmanuel Macron et du communiqué du "In". La manifestation qui réunit, chaque année, plus de 1500 spectacles - 1592 en 2019 - devrait donc rendre sa décision d’ici quelques jours.

Vers une annulation ?

Une édition qui semble toutefois de moins en moins probable. Le 7 avril dernier, le festival Off, qui doit théoriquement se tenir du 3 au 26 juillet, avait en effet souligné, dans un communiqué, « qu’une fin du confinement après le 4 mai ou qu’un manque de visibilité quant à la date de réouverture des salles de spectacles rendrait difficile, voire impossible, pour de nombreuses compagnies et producteurs le fait de participer au festival OFF d’Avignon, tant pour des considérations artistiques liées au temps de création des spectacles qu’à l’inquiétude légitime de l’absence de spectateurs et de professionnels, indispensables à l’économie fragile des spectacles présentés au festival ».

Alors que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, que la date de réouverture des théâtres et salles de spectacles n'est pas encore connue à ce jour, le maintien du OFF semble de plus en plus difficile à envisager.

Les théâtres s'interrogent

De leur côté, les scènes permanentes d’Avignon que sont les théâtres du Balcon, des Carmes, du Chêne noir, du Chien qui fume, et des Halles, réunies sous l’appellation Scènes d’Avignon émettaient, elles aussi la semaine dernière, des doutes quant à la tenue du festival. Des doutes que ces théâtres ont partagé dans un communiqué daté du 10 avril. Tandis qu’elles s’interrogeaient sur la venue du public : « quel public fréquentera les salles ? alors que tous les festivals internationaux s’annulent les uns après les autres », les scènes d’Avignon soulignaient en effet : « il nous paraît inconcevable d’imaginer un public masqué et apeuré parcourir nos théâtres et la Cité des Papes. Le courage bien souvent est dans la prudence, parfois dans le renoncement ».

Des interrogations de tous bords qui laissent à penser que l'annulation du Festival Off est quasiment inévitable.