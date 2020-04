Annulé, le festival du film d'animation d'Annecy aura sa version numérique

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Obligé d’annuler en raison du Covid-19, le festival international du film d’animation d’Annecy, qui devait se tenir du 15 au 30 juin, reviendra aux mêmes dates en version numérique.

«C'est avec une immense déception que nous nous résignons à annuler l'édition 2020 d'Annecy (...). La raison et la situation internationale nous obligent aujourd'hui à agir avec lucidité et responsabilité», expliquaient les organisateurs le 7 avril dernier, envisageant néanmoins la possibilité d’un festival «en ligne».

Une option qui a été validée ce mercredi 15 avril avec l'annonce d'«une sélection officielle et de contenus inédits et exclusifs, basés sur les formats habituels». Si tout n’a pas encore été défini, les courts-métrages qui vont concourir cette année ont été communiqués, ainsi que les membres du jury qui décerneront les prix aux quatre coins du monde. Parmi eux, Signe Baumane, Jeanette Bonds, Thomas Renoldner, Marco De Blois, Diane Launier, ou encore Naomi Van Niekerk.

Au total, les organisateurs ont reçu plus de 3 000 films provenant de 94 pays. «Globalement, la sélection 2020 est plus légère, plus humoristique que celles des dernières années. On retrouve quand même plusieurs films abordant les thèmes d’actualité, en particulier l’écologie, la migration et l’identité de genre. Quelques films comme «Empty Places», de Geoffroy de Crécy, «Physique de la tristesse», de Theodore Ushev et «Something to Remember», de Niki Lindroth Von Bahr, semblent même pressentir la situation présente», explique Marcel Jean, délégué artistique du festival d’Annecy, dans un communiqué officiel.

La liste des longs-métrages et œuvres VR en sélection officielle sera, quant à elle, dévoilée mi-mai.