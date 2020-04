Incendie de Notre-Dame de Paris : 5 livres pour se souvenir et soutenir la reconstruction

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris devenait la proie des flammes, dont les images étaient diffusées dans le monde entier. Les éditeurs et certains auteurs amoureux de la cathédrale ont depuis édité des livres dont les bénéfices sont reversés à la reconstruction. Sélection.

«Notre-Dame», de Ken Follett

En publiant son texte quelques semaines après le terrible incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, l'auteur britannique à succès Ken Follett rendait hommage à cette perle de l'art gothique, et plus généralement aux cathédrales dont il a si bien parlé dans son bestseller «Les Pilliers de la Terre». De sa première visite du monument lorsqu'il était étudiant, à son émotion lors de l'incendie en passant par nombre d'anecdotes historiques pertinentes, le court ouvrage de Ken Follett se révèle passionnant et à la portée de tous.

Les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation du Patrimoine.

Notre-Dame, Ken Follett, éd. Robert Laffont, 75 p., 7€ et 4,99€ en format numérique.

«Notre-Dame de Paris, Ô reine de douleur», de Sylvain Tesson

Avant d'emmener ses lecteurs à l'autre bout de la planète avec «La Panthère des neiges» (éd. Gallimard. Prix Renaudot 2019), Sylvain Tesson, riverain du quartier Notre-Dame, a publié en mai 2019 un texte sur ce drame architectural. C'est sous la forme d'un court récit mêlé à d'autres que l'écrivain-voyageur est revenu sur les images du brasier, «l'impensable mêlé au sublime» - car oui, les images de ce terrible incendie sont hypnotisantes - comme sur l'émotion planétaire autour de cet incendie, rassemblant athées et chrétiens.

Sylvain Tesson réunit là, en vérité, quatre courts textes, dont trois tirés de précédents livres, racontant entre autres comment ce monument qu'il a escaladé par le passé a pu le sauver grâce à ses marches gravies en mode réeducation, après sa terrible chute d'un toit qui a failli lui coûter la vie.

Les bénéfices de ce livre sont reversés à la Fondation du Patrimoine.

Notre-Dame de Paris, Ô reine de douleur, de Sylvain Tesson, éd. des Equateurs, 96p., 7€.

«Notre-Dame. Une anthologie», collectif

En partenariat avec le ministère de la Culture, les éditions Points ont publié une anthologie de textes d'écrivains qui se sont penchés sur la célèbre cathédrale.

Y sont réunis des textes de Victor Hugo, Louis Aragon, Antoine de Saint-Exupéry, Paul Verlaine, François Villon, Emile Zola mais aussi Guillaume Apollinaire, Gérard de Nerval ou encore Jacques Prévert. Tout est dit dans le sous-titre : «Le patrimoine littéraire défend le patrimoine architectural».

Une jolie initiative éditoriale dont les bénéfices sont reversés en totalité à rebatirnotredamedeparis.fr

Notre-Dame. Une anthologie de textes d'écrivains, Collectif, 96 p., 5€.

«Notre-Dame de Paris, la nuit du feu», A.Delalande, Y.Bertorello, C.Fernandez

Les éditions Glénat ont trouvé une bonne manière de mieux comprendre ce qui s'est joué à Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, lorsque le feu a pris dans l'enceinte de la cathédrale parisienne. Minute par minute, Arnaud Delalande et Yvon Bertorello font le récit de la prise de conscience de l'incendie puis le déploiement des pompiers autour de la cathédrale, sous le crayonné réaliste de Cédric Fernandez. Stéphane Bern, en caution historique ici, a co-rédigé un supplément de huit pages en fin d'ouvrage. Si l'album n'est pas encore paru sous sa forme brochée (parution prévue en novembre 2020), on peut néanmoins le lire grâce à Izneo.

1 euro sera reversé à la Fondation Notre-Dame pour chaque album acheté.

Notre-Dame de Paris, la nuit du feu, A. Delalande, Y. bertorello, C. Fernandez, éd. Glénat, 10,99€ sur Izneo.

«notre-Dame de l'humanité», Adrien Goetz

Si ce livre ne reverse officiellement rien à la reconstruction de Notre-Dame de Paris, il nous semblait néanmoins très important de l'inclure dans la liste. Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts et enseignant à la Sorbonne, rend hommage à Notre-Dame à travers un livre plein d'érudition mais aussi de sensibilité, avec à la clé quelques pistes de réflexions autour de ce symbole qu'est la cathédrale, et plus pragmatiquement autour de la préservation de l'art.

Selon l'écrivain, l'incendie de Notre-Dame a prouvé qu'au-delà des religions et des croyances, l'art unit les Hommes. Alors qu'un an plus tard, le monde se bat cette fois contre une pandémie, la question reste, elle, entièrement d'actualité.

Notre-Dame de l'humanité, Adrien Goetz, 80p., 5€, 3,99€ en version numérique.