Vidéo : le chanteur Helmut Fritz de retour avec une version confinée de son tube «Ça m’énerve»

Un come-back improbable. Onze ans après la sortie de son tube «Ça m’énerve», Helmut Fritz a partagé vendredi 10 avril sur Facebook une nouvelle version de son hit, intitulée «Ça m’énerve 2020», sur le thème du confinement lié au coronavirus.

En une décennie, l'auteur-compositeur-interprète français, de son vrai nom Eric Greff, n'a rien perdu de son humour et de son ton décalé, ni de son inimitable accent allemand. «J'rêve du Costes et d'un verre, mais tout Paris est désert, ils sont tous à la maison, moi aussi, j'ai l'air d'un con», lance-t-il sa chanson.

Avant de lister toutes les raisons de son énervement durant le confinement, sur la même musique dance que son tube de 2009 : «toutes celles qui boivent du champagne rosé, pour oublier le confinement qui va durer», «tous ces gens qui font la queue devant l’Franprix, tout ça pour des Panzani, mais bon, en 5 minutes c'est cuit», «toutes celles qui sortent plus et picolent à la Kate Moss, le rouge à lèvres c'est fini, pas l'temps y'a les gosses».

Le clip de la version originale, sortie en 2009.

Un clip fait maison

L'artiste lorrain avait partagé sur Facebook une vidéo de son tube revisité dès le 24 mars, sur laquelle on pouvait le voir interpréter la chanson de chez lui. Mais face au succès de la séquence, vue 2,3 millions de fois, Helmut Fritz est allé jusqu'à réaliser un vrai clip avec les moyens du bord, publié vendredi 10 avril. Celui-ci a été tourné au smartphone, dans l'appartement avec terrasse et l'immeuble du chanteur. Quant aux quelques scènes en extérieur, ce dernier assure qu'il les a tournées en 40 minutes, après avoir rempli une attestation de déplacement, et en respectant les règles de distanciation sociale. «Aucun contact, aucune proximité», précise-t-il en commentaire de son titre sur YouTube.

La vidéo de la chanson partagée sur Facebook le 24 mars.

Un hit revisité à la sauce coronavirus que l'artiste dédie en particulier aux soignants. «Je vous souhaite de rire, de danser et d'échapper à cette saloperie de virus ! Soutien au personnel hospitalier, mais aussi à celles et ceux qui bossent chaque jour dans plein d'autres domaines et se lèvent la peur au ventre», a-t-il écrit sur Facebook. En l'espace de cinq jours, le clip a déjà été vu près de 1,4 million de fois sur YouTube.