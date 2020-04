Confinement : cinq activités ludiques pour occuper les enfants et les ados jusqu'au 11 mai

Plus d'un mois de confinement, et les enfants commencent sacrément à tourner en rond à la maison. Que l'on soit plutôt culture, sciences ou jeux, la Toile permet de trouver tout ce que l'on veut.

Jeux de piste au musée en herbe

Le musée en herbe est certainement l'un des plus petits musées mais aussi l'un des plus créatifs. Il n'allait donc pas se laisser abattre par une fermeture. Dernière expo avant le confinement, celle de «L'atlas», artiste passionné de calligraphie arabe et chinoise. Ses spécialités ? D'immenses boussoles, des roses des vents graphiques, inspirées de l'architecture Koufique notamment. De quoi donner pas mal d'idées de jeux. Sur le site du musée, il est, en outre, très facile de visionner les vidéos de présentation et télécharger des jeux de pistes selon les âges (3-5 ans et 5-12 ans), ou des jeux des sept erreurs. Très sympathique pour aborder avec les plus jeunes une oeuvre située entre graffiti, abstraction géométrique et illusions d'optique.

Pour ceux qui ne se sentent pas inspirés par l'artiste, de nombreux autres jeux à partir d'oeuvres de Picasso ou Miro par exemple, sont aussi disponibles.

Des danseuses de l'opéra aux Nymphéas de Giverny avec les petits M'O

Le site des «Petits M'O» se présente sous forme d'une carte interactive / © capture d'écran/petitsmo.fr

Les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont mis en place, eux aussi, des visites virtuelles pour le public. Pour les plus jeunes (5-18 ans), un petit site a été créé et s'avère plutôt bien fait : «les petits M'O». Sous la forme d'une carte interactive bien fichue, le site permet d'y trouver les oeuvres exposées dans ces deux musées, agrémentées de tout un tas d'explications, mais aussi des podcasts liées à ces oeuvres ou à des expositions, ainsi que des parcours thématiques. Ludique et très intuitif. Une véritable impression de balade (virtuelle) dans les galeries du musée.

Le guide des enfants parfaits avec Masha et Michka

Véritables stars internationales de la télévision, Masha et Michka font partie des personnages préférés des petits européens confinés (plus de 101 millions d'abonnés à la chaîne Youtube). Ils donnent désormais leurs conseils aux plus petits pour rendre leurs parents contents en confinement. A travers une courte vidéo rigolote, vos marmots pourront donc apprendre à correctement se laver les mains mais aussi et surtout aider à mettre/débarrasser la table, aider aux tâches ménagères, regarder un dessin animé seulement s'ils ont bien travaillé, et même se coucher gentiment. Est-ce que l'ours et sa blonde protégée seront plus persuasifs que les parents ? Il y a des chances...

pour toute la famille : Les jeux détournés avec Hasbro

© Capture d'écran Products.Hasbro.com

La marque Hasbro a eu une idée originale pendant ce confinement : prendre quelques uns de ses jeux les plus célèbres pour proposer des nouvelles manières de jouer depuis leur site. Un «Twister» avec oreiller coincé sous le T-shirt ? Un «Hippo glouton» avec les pieds ? Une partie de Puissance 4 à ... 4 ? Le site d'Hasbro permet de trouver de nouvelles idées de jeux pour les plus grands, et de créations pour les plus petits, avec notamment les tutos de pâte à modeler ou des coloriages avec Mr Patate. Enfin, dans cette période où la planète semble retrouver un petit souffle, il propose aussi d'en profiter pour faire du tri dans les vieux jouets et de les renvoyer gratuitement dans le cadre de leur programme «jouetcyclage».

pour les plus grands : Les maths vues autrement avec l'institut du monde arabe

On apprend à l'école que la naissance de l'algèbre est étroitement liée à la civilisation arabe, mais si l'on regarde, en général, les mathématiques du haut des splendeurs du monde arabe, elles deviennent beaucoup plus attrayantes. C'est ce que propose l'Institut du Monde Arabe avec des petits «cours» en ligne qui expliquent certains aspects des mathématiques et leurs origines. Avec «Les maths en pyj'IMA», on peut découvrir aussi bien l'histoire passionnante de l'algèbre qu'apprendre à tracer un octogone sans équerre. Ludique et parfait pour réviser depuis sa chambre.