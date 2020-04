Le chanteur Christophe est mort à l'âge de 74 ans

Après avoir été hospitalisé à Paris en raison d'une insuffisance respiratoire, puis transféré en réanimation à Brest, le chanteur Christophe, atteint d'un emphysème, maladie pulmonaire, est mort jeudi soir. L'auteur d'«Aline» et des «Mots bleus» avait 74 ans.

«Je lui dirai les mots bleus/Ceux qui rendent les gens heureux/Je l'appellerai sans la nommer/Je suis peut-être démodé/Le vent d'hiver souffle en avril/J'aime le silence immobile», chantait-il en 1974. En apprenant la disparition de cette figure unique de la chanson française, ces paroles extraites du tube «Les mots bleus» résonnent d'autant plus dans le cœur de ses proches et ses fans.

Pierre Lescure, président du Festival de Cannes et ami de longue date de Christophe, a été l'un des premiers à réagir à sa mort. «Christophe est parti. Il s’est éteint en début de soirée à l’hôpital de Brest. Lucie, sa fille était près de lui. On pense à lui, à elle, à ses tous proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie», a-t-il écrit sur Twitter.

Mais toutes et tous,nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique. pic.twitter.com/BxmBfKW2vg — Pierre Lescure (@pierrelescure) April 16, 2020

Le 10 avril dernier, Véronique Bevilacqua, son épouse, avait publié un texte court dans lequel elle expliquait qu'après avoir été admis, le 26 mars, dans un hôpital parisien en raison d'une «insuffisance respiratoire», il avait été transféré en réanimation à Brest et était «toujours intubé sous sédation profonde». Elle avait demandé «à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et (elle)-même». Ni elle, ni son producteur de spectacles Laurent Castanié, n'avait confirmé l'information selon laquelle Christophe, qui souffrait d'un emphysème (une maladie pulmonaire), «avait été testé positif au Covid-19».

Ses amis, nombreux, avaient fait part de leur inquiétude, comme Michel Polnareff, Marc-Olivier Fogiel et Keren Ann qui n’avaient pas manqué de lui envoyer un message de soutien sur les réseaux sociaux.

L’auteur des «Mots Bleus» devait se produire les 28 et 29 avril sur la scène parisienne du Grand Rex, à Paris, dans le cadre de sa tournée. Mais les concerts avaient été annulés et reportés au mois de septembre, en raison des règles de confinement appliquées pour tenter d’enrayer la propagation de coronavirus.

Le compositeur était toujours dans l'air du temps, comme le prouvaient ses récents albums «Christophe, etc», volumes 1 et 2, sortis en 2019, où il reprenait ses standards avec des interprètes de toutes générations. Le casting du premier volet était solide (Étienne Daho, Camille, Sébastien Tellier…), tout comme le second, avec Arno, Laetitia Casta ou encore Jeanne Added. Mais qui allait hériter d'«Aline» - classique absolu datant de 1965 - pour le volume 2?

Le défi en avait effrayé plus d'un: «Je ne vais pas donner de noms de mecs du showbiz qui m'avaient promis, mais qui n'ont pas été au bout...», confiait le Christophe, à l'AFP, en décembre. «Je pensais à des gens moins proches de moi, je ne voulais pas de femme, je voulais un mec, ça a duré pas mal de temps», racontait-il derrière ses lunettes à verres fumés bleus. «C'est une fille qui, sur un bateau l'été - je fais du bateau - m'a dit "pourquoi ne pas demander à Philippe Katerine?". Il a dit oui tout de suite, c'est une belle rencontre», ponctuait-il.