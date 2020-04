«Mâtin, quel journal ! » : un magazine numérique de Dargaud sur Instagram

Prévu en juin, le projet numérique «Mâtin, quel journal ! » a vu le jour un peu plus tôt, histoire de nous permettre d'être confinés mais bien dans ses bulles.

On vous parle d'un temps que les moins de 20 50 ans ne peuvent pas connaître. Lorsqu'en 1970, le magazine «Pilote» (créé en 1959) dont le slogan «Mâtin, quel journal !», s'autoproclame «Le journal qui s'amuse à réfléchir», ses créateurs, rédacteurs et dessinateurs s'orientent alors vers un contenu clairement plus adulte, ce qu'aucun journal rempli de BD n'avait encore jamais fait. Dans les années 60-70, Gotlib, Goscinny ou encore Brétecher s'amusent dans le magazine avec la société d'alors. Cinquante ans plus tard, le journal renaît sous forme numérique et sous le nom de «Mâtin ! ».

La BD aime Instagram

Désormais c'est Instagram qui a tendance à réunir la fine fleur de la BD d'aujourd'hui avec de nombreux dessinateurs qui s'amusent avec l'outil numérique sous forme de courts strips.

Depuis le 15 avril, des auteurs prouvent que la BD qui «s'amuse à réfléchir» est toujours bien vivante. Tournée volontairement vers les jeunes qui lisent beaucoup moins de BD papier que leurs aînés au profit des réseaux sociaux, la jeune rédactrice en chef, Clotilde Palluat, également chef de projet chez Dargaud, promet ne publication quotidienne, un ton ludique et décalé.

Au menu : des strips de dix cases maximum, des thématiques volontairement tournées vers la planète et l'écologie mais aussi un peu d'humour déculpabilisant et un grain de féminisme. Pour cela, l'équipe de Dargaud a recruté les talents de quelques jeunes auteurs (Eva Roussel, Maïté Robert, Mikan Key) et de plus grosses pointures comme Guillaume Bouzard («La planète des sciences», Dargaud).

Peut-être un futur Goscinny dans le lot ? A suivre.