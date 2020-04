«United At Home» : David Guetta en concert ce samedi à Miami pour lutter contre le Covid-19

Alors que Lady Gaga fera sensation ce samedi 18 avril avec son concert planétaire «One World : Together At Home», le DJ David Guetta se produira à Miami pour un set de deux heures. Un show à huis clos pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

A minuit (heure française), le célèbre DJ et producteur, confiné depuis un mois en Floride, fera monter le son depuis le centre-ville, afin de récolter des fonds qui seront reversés notamment à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Feeding South Florida (distribution de repas pour les démunis) ou encore la Fondation Hôpitaux de Paris.

Avec ce concert «United At Home» accessible aux quatre coins de la planète, David Guetta espère «unir les gens et permettre de lever des fonds pour ceux qui sont dans le besoin». Son cœur «va vers tous ceux qui souffrent de la pandémie à travers le monde», confie-t-il sur son compte Twitter.

My goes out to all those suffering from the global health pandemic and I hope that this livestream event will bring people together and raising money for those in need https://t.co/lUWwbJh6Cc

— David Guetta (@davidguetta) April 14, 2020