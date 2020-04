Lady Gaga : son concert caritatif «One world : together at home» sera diffusé cette nuit sur France 2, CSTAR et MyCANAL

Alors qu’elle a reporté la sortie de son album «Chromatica», Lady Gaga prépare un grand show virtuel et caritatif, baptisé «One world : together at home». Parmi les artistes invités, Billie Eilish, Céline Dion, Stevie Wonder…Ce concert planétaire sera retransmis sur France 2, CSTAR et myCANAL dans la nuit du 18 au 19 avril.

La diffusion du concert commencera à 20 heures sur la plate-forme france.tv, avant de basculer sur France2 à 2 heures matin. Tout comme sur CStar, où il sera retransmis dans la nuit entre 2 et 4 heures du matin. Il sera ensuite disponible en replay pendant 72 heures sur MyCanal.

A l’instar d’Elton John, qui a récolté plus de sept millions d’euros grâce à son concert de charité «The iHeart Living Room Concert for America» diffusé fin mars, l’héroïne de «A star is born» s’engage pour soutenir le personnel soignant en première ligne face au Covid-19. Un projet réalisé en partenariat avec l’association Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Présenté par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, qui animent respectivement «The Tonight Show», «Jimmy Kimmel Live», et «The Late Show», l'événement se déroulera le 18 avril aux Etats-Unis, et devrait faire grimper les audiences des chaînes de télévision.

BIG NEWS: We’ve just announced MORE ARTISTS for One World: #TogetherAtHome, including @JLo, @Oprah, @taylorswift13, and more. Tune in on April 18 to join the fight against the COVID-19 crisis: https://t.co/UiNeGUFpKd pic.twitter.com/cIcDu6zsTd — Global Citizen (@GlblCtzn) April 14, 2020

En France, les téléspectateurs pourront le suivre puisqu'il sera retransmis en direct sur CSTAR (à suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne avec le hashtag #TogetherAtHome) et France 2 le dimanche 19 avril, de 2h à 4h, décalage horaire oblige. Ceux qui ne voudraient pas veiller pourront regarder la rediffusion, de 22h45 à 00h45 sur la chaîne du service public, et pendant 72 heures en replay sur myCANAL.

Depuis chez eux, de nombreuses stars joueront en live leurs plus grands tubes. Et elles sont nombreuses à avoir accepté de participer à l’émission. Parmi elles, la révélation Billie Eilish, Chris Martin, leader du groupe Coldplay, John Legend, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Céline Dion, ou encore l'ancien footballeur David Beckham. On retrouvera aussi deux jeunes stars francophones, Angèle et Chris(tine) and the Queens.

un soutien demandé au chef de l'état français

Outre ce concert planétaire, Lady Gaga a également interpellé le président français Emmanuelle Macron sur Twitter, peu avant son discours officiel le lundi 13 avril, afin de lui demander son soutien. «Président Emmanuel Macron, vous avez montré l’année dernière votre leadership dans la lutte contre les pandémies. Nous avons besoin de votre aide dans le combat mondial contre le Covid-19 avec les Nations unies, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et Gavi, l’Alliance du vaccin», a-t-elle écrit.

President @EmmanuelMacron — last year you showed your leadership in the fight against pandemics. We need you to support the global fight against #COVID19 through the @UN, @CEPIvaccines & @Gavi. We’re all in this together as #GlobalCitizens. — Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2020

Lady Gaga avait par ailleurs annoncé, lors d’une conférence de presse virtuelle de l’OMS organisée le 6 avril, avoir réussi à récolter plus de 35 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Une somme obtenue en partie grâce aux dons de grands chefs d’entreprises.

«Nous sommes tellement tous reconnaissants envers le personnel de la santé au pays et à travers le monde. Cette pandémie est une catastrophe. Je prie pour eux et pour ceux qui sont malades», a-t-elle déclaré.