Confinement : comment le chanteur Baxter Dury garde le moral

Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, un seul mot d'ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. Le chanteur britannique Baxter Dury donne ses conseils pour survivre au confinement.

Si son album «The Night Chancers» est sorti dans les bacs fin mars, lui est toujours confiné dans un vaste appartement de la banlieue de Londres qui appartenait à son père, le regretté rockeur Ian Dury et auteur de «Sex & Drugs & Rock’n’roll».

En attendant de se produire en octobre à la Gaîté Lyrique à Paris (si les lieux culturels sont rouverts d'ici là), le dandy pop Baxter Dury, partage ses mètres carrés avec son fils âgé de 18 ans, lequel prépare ses examens de fin d'année.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Le Neil Young des débuts.

L’activité pour rester en forme ?

Survivre, tout simplement.

La lecture pour s’évader ?

J’ai relu «Down and Out in Paris and London» («Dans la dèche à Paris et à Londres», en français) de George Orwell. Il est question de survie, de faire face aux difficultés, d’une manière assez romantique et légèrement artificielle.

Le plat pour se nourrir ?

Je réussis tout juste à faire quelque chose qui se mange...

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

En réalité, je ne regarde pas trop la télévision en cette période de confinement car cela me rend claustrophobe.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Je fais des exercices musculaires comme un prisonnier dans sa cellule ce qui me permet de tenir le coup.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Je suis souvent au téléphone avec mes amis et mes conseillers.

Le compte Instagram/ Twitter/ Facebook à suivre pour survivre ?

Je dirais qu'il faudrait essayer de s'informer grâce à des médias plus traditionnels comme les livres et les journaux. Mais cela est surtout valable pour moi qui suis obsédé par Instagram !