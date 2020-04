Coronavirus : la Mostra de Venise aura bien lieu en septembre

Contre vents et marées, elle résiste plus que jamais. Alors que de nombreux festivals de cinéma ont annoncé leur report ou leur annulation en raison de l’épidémie de coronavirus, la Mostra de Venise est maintenue du 2 au 12 septembre.

«Le nouveau calendrier (...) est le suivant : du 2 au 12 septembre, la 77e Mostra de Cinéma dirigée par Alberto Barbera», a annoncé la Biennale de Venise, l'institution qui chapeaute le plus ancien festival de cinéma du monde, ce lundi 20 avril dans un communiqué.

Une bonne nouvelle pour le secteur du cinéma, qui est durement touché par cette crise sanitaire mondiale. La 17ème Biennale d'architecture, présidée par Hashim Sarkis, se tiendra elle du 29 août au 29 novembre.

New dates for the Theatre and Dance Festivals: the #BiennaleTeatro2020 will be held from 14 - 24.9 and the #BiennaleDanza2020 will take place from 13 - 25.10.



The original dates are confirmed for the #BiennaleMusica2020, from 25.9 to 4.10 → https://t.co/r58noKrqTq pic.twitter.com/bJOSmvJGVx

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) April 20, 2020