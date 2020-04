«Semaine Grindbuster» : un film fantastique offert par jour en VOD

Alors que la première édition a été annulée à Toulouse à cause du Covid-19, les organisateurs du Grindhouse Paradise, festival du film fantastique, proposent une solution alternative, baptisée «Semaine Grindbuster». Du 22 au 28 avril, un long-métrage sera proposé en VOD gratuitement, chaque jour.

Beaucoup de fans se faisaient une joie de venir au cinéma American Cosmograph pour découvrir, du 24 au 26 avril, une programmation qui promettait son lot de frissons et de rires nerveux. Ils pourront néanmoins se consoler depuis leur salon... et sans rien débourser.

A partir de ce mercredi 22 avril, les amateurs de films de genre auront la possibilité de regarder chaque jour une oeuvre pour le moins atypique, accessible sur la plate-forme d’Outbuster, et accompagnée d’une vidéo de présentation. «Snowflake» de William James et Adolfo J. Kolmerer, «Tromeo and Juliet» de Lloyd Kaufman, «La nuit des morts-vivants» de George A. Romero, et «Wrath of silence» de Xin Yukun comptent parmi les longs-métrages présentés.

«Au menu de la semaine : un conte de fée méta pour les amateurs de Tarantino, une romance adolescente sur fond d'apocalypse, des morts-vivants cultes en mode monochrome, un gang de Yakuza cinéphiles ou encore un looser qui se prend pour un social justice warrior dans la vraie vie... De quoi égayer notre quotidien avec une bonne dose de cinéma de genre bien fun», annoncent avec humour les organisateurs.

A noter que le lien pour accéder au contenu gratuit sera publié chaque jour sur le site officiel du festival, les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), ainsi que le site de la plate-forme Outbuster.