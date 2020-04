Annulé, le Festival de Cabourg sera-t-il de retour en août en version drive-in ?

En raison de la crise sanitaire, le Festival du film romantique de Cabourg, qui devait se tenir du 10 au 14 juin, a été annulé. A l’instar de nombreuses manifestations culturelles, d’autres alternatives sont envisagées pour faire vivre cette 34e édition, comme des séances de cinéma en drive-in.

L’événement s’annonçait grandiose avec la venue des acteurs Benoît Magimel et Noémie Lvovsky, respectivement en tant que présidents du grand jury et du court-métrage.

Mais le Covid-19 a changé la donne, obligeant Suzel Pietri, déléguée générale, à revoir sa copie. «Nous réfléchissons à imaginer, pour cette édition, un nouveau visage au Festival. Nous devons répondre à plusieurs attentes : celles du public qui nous encourage depuis 34 ans, celles des artistes et professionnels du cinéma atteints de plein fouet, celles de nos partenaires publics et privés au premier rang duquel la ville de Cabourg et la Région Normandie», a-t-elle expliqué dans un communiqué publié sur la page officielle du festival.

Parmi les solutions sur lesquelles les équipes planchent actuellement, l’organisation au début du mois d’août de séances en drive-in permettant de voir les films de cette saison.

Selon Suzel Pietri, «ce drive-in permettrait à la nuit tombée au public, en toute sécurité dans son propre véhicule, de visionner durant 5 soirées une dizaine de films riches en émotion. Chacun pourrait ainsi découvrir la sélection des films français les plus romantiques de l’année». Des projections qui seraient accompagnées de l’annonce du palmarès des Swann d’Or et des premiers rendez-vous de l’année.