Chris Martin et d'autres stars reprennent un titre des Foo Fighters pour lutter contre le Covid-19

Entouré de Rita Ora, Dua Lipa et d’autres artistes, Chris Martin, leader de Coldplay, va signer une reprise de «Times Like This» des Foo Fighters, qui sera dévoilé ce jeudi 23 avril. Les bénéfices seront reversés à des associations caritatives pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Les artistes n’en finissent plus de prendre le micro pour tenter de récolter des fonds pour le personnel soignant et les travaux de recherche afin d’enrayer le Covid-19.

Alors que Lady Gaga et son concert caritatif «One World: Together At Home» qui s’est tenu le 18 avril a permis de réunir plus de 138 millions de dollars, pendant que les personnalités multiplient les performances depuis leur salon depuis le début du confinement, Chris Martin, Ellie Goulding, Rita Ora, Dua Lipa, Biffy Clyro, Sean Paul, et d’autres grands noms de la scène musicale, ont décidé de reprendre ce morceau rock, extrait de l’album «One by One» du groupe américain Foo Fighters, sorti en 2002.

Selon The Guardian qui a relayé les informations de BBC Radio 1, les artistes vont enregistrer cette reprise chacun chez eux, en utilisant «des téléphones, des casseroles, des poêles, et des guitares acoustiques», selon le producteur Fraser T Smith.

Les recettes engendrées par cette chanson caritative iront à des œuvres caritatives et des associations britanniques comme Children in Need et Comic Relief, ainsi qu’à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).