Confinement : comment l'actrice Mélanie Bernier garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. L’actrice Mélanie Bernier donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Dans «Mine de rien» de Mathias Mlekuz qui vient de sortir en VOD, elle donne la réplique à Arnaud Ducret et Philippe Rebbot. Cette histoire de chômeurs qui rêvent de transformer une ancienne mine de charbon désaffectée en un parc d’attractions artisanal est «une comédie sociale pleine d’espoir dans laquelle chacun peut se retrouver et qui peut apporter un peu de joie en cette période de confinement», explique la comédienne.

En attendant de reprendre le chemin des plateaux de tournage, Mélanie Bernier tente de se mettre au sport, prépare des dizaines de recettes à base de pâtes, et ne se lasse pas des parties de backgammon. Activité dont elle raffole, tout comme la lecture de magazines de déco.

La musique pour se réveiller du bon pied ?

La radio est toujours allumée. A la maison, il n’y a pas une heure sans musique. Mais je n’ai pas un style que je préfère à un autre. J’écoute beaucoup France Inter, mais toutes ces infos finissent par me déprimer. Alors je me branche souvent sur Faubourg Simone, une webradio locale sans pub avec une sélection musicale très intéressante.

L’activité pour rester en forme ?

Chaque matin, je fais vingt minutes de sport même si je traîne des pieds avant de commencer. J’enchaîne trente secondes de squats, vingt secondes de gainage, quarante secondes d’abdos… Ce rituel que je n’avais pas avant le confinement, me permet de bien démarrer la journée. Cela me permet de mettre mon corps en route, car physiquement, on ne fait tout de même pas grand-chose en ce moment.

La lecture pour s’évader ?

«Déjeuner en paix» de mon amie Charlotte Gabris, et «Les choses humaines» de Karine Tuil. Je lis aussi beaucoup de guides sur le développement personnel pour tenir le coup comme «Le pouvoir du moment présent», «Les quatre accords toltèques» ou «Les cinq blessures qui empêchent d’être soi-même». J’ai aussi ma Pléiade de Jean d’Ormesson. J’ai par ailleurs une passion pour les magazines de déco comme Elle décoration et Marie Claire Maison. Je crois que je les ai tous lus depuis le début du confinement. Côté BD, j’ai découvert «Quatorze juillet» de Bastien Vivès, et le roman graphique autobiographique, «Ce n’est pas toi que j’attendais» de Fabien Toulmé qui raconte l’histoire d’un papa et de sa petite fille trisomique. C’est bouleversant.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

Lasagnes, carbonara… en somme, toutes les recettes à base de pâtes. Je dois avouer que je fais aussi beaucoup de cookies, de crêpes et de gaufres. On passe notre vie en ce moment en cuisine ou à nous demander ce que nous allons manger… cela en devient presque lassant (rires) !

Le film ou la série pour faire passer le temps ?

Je ne rate pas un épisode du «Bureau des légendes» qui a fait son retour sur Canal+. J’ai regardé «Validé», très bonne série de Franck Gastambide, et «L’amie prodigieuse» adapté de la saga littéraire d’Elena Ferrante même si, en tant que fan, je préfère les bouquins. «Unorthodox» sur Netflix a l’air aussi très bien. J’ai profité de ces semaines pour revoir des classiques comme «Papy fait de la résistance» de Jean-Marie Poiré, et découvert des comédies plus récentes comme «Rebelles» et «Forte».

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Le vin rouge et le backgammon sont pour moi indissociables de ce confinement. Je joue au backgammon, souvent à l’heure de l’apéro. Je suis allée en acheter un juste avant d’être confinée. Et je bois. Je crois qu’il n’y a pas un soir, depuis que nous sommes enfermés, où je n’ai pas bu un verre de vin. Mais je n’éprouve aucune culpabilité. Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là !

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Via des applis, et une fois que ma fille est couchée, j’organise des dîners à table comme si nous avions encore une vie sociale. J’ai même un ami qui lors d’un repas avait mis un costard.

Un compte Instagram/Twitter/Facebook pour survivre ?

Le compte Instagram de Nicolas Bedos. Il me fait hurler de rire. Je le trouve drôle et incisif. Je regarde aussi le compte Violente Viande, et tous ceux en rapport avec la déco. Oui, la déco est devenue une obsession (rires) !