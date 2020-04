Confinement : quand les rappeurs JoeyStarr, Hatik ou 7 jaws lisent des contes aux enfants

Qui a dit que les rappeurs avaient oublié leur âme d'enfant ? Certainement pas Radio Nova qui a mis en place un joli dispositif depuis le début du confinement avec le programme «Les rappeurs règlent leur conte ! »

Il fallait y penser : unir les univers du rap et celui des contes, quand on sait à quel point lire un conte requiert un sens du phrasé, tout comme le rappeur face à son flow. C'est ce qu'a entrepris la célèbre radio Nova, qui a mis en ligne sur son site quelques vidéos de rappeurs face caméra bien connus de leurs auditeurs (et au-delà), lisant à chaque fois un conte pour enfants.

Dernier en date à accepter l'exercice : le célèbrissime JoeyStarr, qui a lu «Le mauvais juge», une nouvelle de Blaise Cendrars, fort de sa verve et de sa voix inimitable.

Avant lui, Hatik avait lu «Poulou et Sébastien» de René Escudier, Zoxea s'était adonné au «Conte de l'eau bleue» de Laurence Tixador, 7 Jaws avait raconté «Le Petit Poucet» de Charles Perrault, et JP Manova s'était attaqué au conte hindou «Le petit chacal et le chameau». Rocé, lui, avait choisi «Le canard fermier» d'Helen Oxenbury et Martin Waddell.

Toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube #Onresteouvert.