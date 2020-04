«Music4Heroes» : les artistes se mobilisent pour Médecins du Monde

Yarol Poupaud, Keren Ann, Aurélie Saada…Nombreux sont les artistes à répondre présent sur la plate-forme musicale «Music4Heroes». Ils participent à un challenge visant à récolter des fonds pour l’ONG Médecins du Monde et lutter contre le Covid-19.

La musique adoucit les mœurs… et permet aussi de soutenir le personnel soignant en rendant hommage à ces femmes et à ces hommes en première ligne dans cette crise sanitaire mondiale.

Créée au début de l’épidémie de coronavirus, la plate-forme de vidéo musicale solidaire et collaborative met à l’honneur des chanteurs qui interprètent chacun, et de manière bénévole, un morceau et les partagent sur les réseaux sociaux.

La liste d’artistes n’en finit plus de s’allonger depuis le début de l'opération avec, entre autres, des lives de Malik Djoudi, Mathias Malzieu du groupe Dionysos, Yarol Poupaud, l’acolyte de Jean-Jacques Goldman Michael Jones, Tom Leeb, qui devait représenter la France au concours de l’Eurovision cette année, Brisa Roché, Corine ou encore Barbara Carlotti.