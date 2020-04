«Pinocchio», «Une vie cachée», «1917»... Les sorties de films en VOD à ne pas manquer en mai

En ce deuxième mois de confinement, les plates-formes de vidéo à la demande enrichissent leurs offres. Une occasion de revoir certains longs-métrages sortis il y a quelques mois, ou des films inédits, comme «Pinocchio» de Matteo Garrone, qui n’ont pas eu la chance de passer par la case cinéma.

«Pinocchio», de Matteo Garrone

Après la comédie «Forte» de Katia Lewcowicz, avec Melha Bedia et Valérie Lemercier, la plate-forme Amazon Prime proposera en exclusivité à partir du 4 mai cette adaptation du classique de Carlo Collodi réalisée par l’auteur de «Gomorra».

Ce film qui met en scène Roberto Benigni dans le rôle de Gepetto - ce papa d’une marionnette en bois qui rêve d’un vrai petit garçon - devait sortir sur grand écran le 18 mars, mais son avenir en salle a été compromis par l’épidémie de coronavirus. «Pinocchio, c'est une fable qui parle de l'être humain, de ses conflits, de ses tentations, raconte Matteo Garrone qui signe un conte noire mais plein de magie et visuellement très abouti. En février, il rappelait qu’il ne «serait pas le dernier à adapter cette histoire intemporelle» puisque le réalisateur mexicain Guillermo del Toro planche sur un film animé pour Netflix et les studios Disney sur une nouvelle version du dessin-animé sorti en 1940.

«Les filles du docteur March», de Greta Gerwig

Accessible à l’achat le 1er mai et en location le 6 mai, cette adaptation du best-seller de Louisa May Alcott met en scène Timothée Chalamet – que l’on verra en fin d’année dans le très attendu «Dune» de Denis Villeneuve -, Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan, Laura Dern, Louis Garrell et Meryl Streep.

Greta Gerwig, figure du cinéma indépendant américain, signe là une relecture très personnelle de l'histoire de ces femmes délaissées par leur père pendant la guerre de Sécession, dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860.

«Une vie cachée», de Terrence Malick

Une œuvre d’une grande spiritualité disponible en VOD le 6 mai, qui s’inspire de l’histoire vraie de Franz Jägerstätter, un fermier autrichien qui s’opposa au régime nazi et refusa de prêter serment à Hitler. Catholique et humaniste, ce père de famille, perçu comme un paria dans son village, a été exécuté en 1943, avant d’être béatifié soixante-quatre ans plus tard par le pape Benoît XVI. Le réalisateur de «The Tree of Life», Palme d’or 2011, capture avec grâce chaque instant d’un bonheur qui vacille quand l’horreur vient frapper à la porte.

«Les Vétos», de Julie Manoukian

En VOD le 6 mai, cette comédie dramatique s'intéresse aux vétérinaires de campagne et aux déserts médicaux. Des sujets plus que jamais d'actualité. Nico, qui exerce en plein cœur du Morvan, est le dernier véto des environs. Alors que son associé prend sa retraite, il voit débarquer la jeune Alexandra, tout juste diplômée, qui malgré sa passion pour les animaux, n'est pas prête à tout abandonner pour vivre dans un coin reculé. Avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac.

«Ducobu 3», de et avec Elie Semoun

Avant sa sortie en DVD et Blu-ray le 24 juin, les nouvelles aventures de Ducobu débarqueront en vidéo à la demande le 7 mai. Dans ce troisième volet, ce cancre attachant fait sa rentrée des classes et doit s'allier avec un petit nouveau. Il s'agit du roi de la triche 2.0, surnommé «TGV». Ensemble, les deux ados vont essayer de remporter un concours de chant pour sauver leur école.

«The Room», de Christian Volckman

Alors qu’il devait sortir en salle le 25 mars, ce thriller fantastique avec l’ex-James Bond girl Olga Kurylenko, a été victime du Covid-19 et débarque directement en VOD le 7 mai. Un couple de citadins décide de s’installer dans une demeure laissée à l’abandon depuis de nombreuses années. Dans cette maison à la campagne, Kate et Matt découvrent une pièce particulière dans laquelle ils peuvent exaucer tous leurs désirs, y compris les souhaits les plus fous comme celui de fonder une famille.

THE ROOM - Film annonce - Sortie 25 Mars from Poissons documentaires on Vimeo.

«Underwater», de William Eubank

S’il n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa sortie au cinéma en janvier, espérons que ce long-métrage, avec Kristen Stewart et Vincent Cassel, connaisse une seconde vie plus réjouissante en VOD à partir du 8 mai. L’histoire s’attarde sur des scientifiques sous-marins qui vont tout tenter pour survivre après le passage d’un tremblement de terre.

«L’adieu (The farewell)», de Lulu Wang

Alors que leur grand-mère Nai Nai est atteinte d’une maladie incurable, les membres de la famille décident, en accord avec la tradition chinoise, de dissimuler la vérité à cette aïeule tant aimée. Mais Billi (Awkwafina, auréolée d’un Golden Globes), la petite-fille qui a grandi aux Etats-Unis – et a été éduquée dans une culture occidentale – a, quant à elle, beaucoup de difficultés à mentir à sa grand-mère et à taire ses sentiments. Un long-métrage en vidéo à la demande le 8 mai, qui s’inspire de la vie de la cinéaste, s’interroge sur la question du deuil, et oppose deux cultures sans jamais prendre parti.

«Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part», d’Arnaud Viard

Alice Taglioni, Jean-Paul Rouve, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein et Aurore Clément sont au casting de cette comédie dramatique adaptée du recueil de nouvelles d’Anna Gavalda et attendue en VOD le 27 mai. Pour ses 70 ans, Aurore accueille les enfants dans la propriété familiale. Il y a Jean-Pierre qui joue le rôle du père de famille depuis la mort de ce dernier, Juliette, 40 ans, qui attend son premier enfant, Margaux l’artiste et Mathieu qui peine à ouvrir son cœur et à faire part de ses sentiments à celle qu’il aime. Toute cette tribu à laquelle on s’attache rapidement, voit son équilibre déjà précaire bouleversé quand l’un des membres décide de prendre une décision douloureuse.

«1917», de Sam Mendes

Le cinéaste délaisse l’univers de James Bond («Skyfall», «Spectre») pour rendre compte des atrocités vécues pendant la Première Guerre mondiale. A la manière d’un long plan-séquence, la caméra suit, pendant près de deux heures, les jeunes soldats anglais Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman) qui doivent traverser le camp ennemi pour apporter un important message pouvant sauver des centaines de vies. Un film de guerre d'un réalisme saisissant, avec la présence de Colin Firth, Benedict Cumberbatch et Andrew Scott, qui a reçu deux Golden Globes en janvier, et figurait comme l’un des favoris aux Oscars. Disponible le 27 mai.