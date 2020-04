Claire Fourier fait souffler l'air du grand large dans le coeur des confinés avec son «Sémaphore en mer d'Iroise»

Paru le 6 mars dernier, l'inclassable «Sémaphore en mer d'Iroise» de Claire Fourier emmène ses lecteurs dans sa Bretagne natale, et surtout dans son univers poétique inimitable.

L'histoire ? Ne la cherchez pas. Claire Fourier n'est pas femme à chercher une structure scénaristique à ses écrits. Pour lire les lignes de Claire Fourier, auteure multi-primée qui a su se constituer une solide base de lecteurs, il faut auparavant savoir se séparer de ses oripeaux d'adeptes de fictions, et accepter de s'ouvrir à un genre qui n'appartient qu'à elle, fait de digressions heureuses et profondément poétiques.

Ici un thème revient néanmoins souvent dans chacun des courts chapitres de cet épais volume. La Bretagne, et avec elle, son cortège de souvenirs d'enfance : le rocher en granit près de l'Atlantique sur lequel son double littéraire aimait à se positionner petite, un fou rire lors d'une veillée mortuaire bretonne, l'hommage à Marie la bonne de sa maison d'enfance ou le goût des huitres que son père aimait ouvrir à ses enfants. Claire Fourier plonge ses lecteurs dans le sel de ses souvenirs emplis d'embruns, quand elle ne rend pas hommage à la mer et à ses merveilles : il faut être une grande plume pour pouvoir décrire, comme le fait cette amatrice de poissons, la saveur de leurs différentes chairs avec une si grande justesse.

Une vision poétique du monde

Plus que lire ce livre d'une traite, picorer ça et là la centaine de chapitres qu'il contient permet de s'imprégner avec joie de sa plume foisonnante, qui raconte une vie entre Paris et cette terre de bruyère du Nord Finistère. Les passionnés d'Armorique pourront ressentir les bourrasques de vent, la mer scintillante d'un début d'été ou encore retrouver les maisons de granit bordées de fleur, et l'esprit unique des gens de ce petit bout du monde. Femme de lettres à la culture immense, Claire Fourier livre un texte bourré de références sans pour autant se montrer pompeux, juste assez pour nourrir la poésie qui se dégage de ses mots que l'on devine pesés. «Le livre est un herbier mental ; à chaque page, sa petite vision, sa petite sensation, son petit frisson», écrit-elle après avoir laissé s'échapper quelques haïkus au milieu de sa prose.

Alors que plus de la moitié des humains se sont confinés chez eux, que l'anxiété a gagné tous les esprits, l'esprit fleuri de Claire Fourier semble être un petit pansement intemporel pour qui se sent perdu dans le flot de l'actualité. En cette période troublée, cela peut bien s'avérer salvateur.

Sémaphore en mer d'Iroise, éd. Locus Solus, 368p., 19€.