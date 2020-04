Confinement : comment la comédienne Noémie de Lattre garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. La comédienne et metteur en scène Noémie de Lattre donne ses conseils pour survivre au confinement.

Son dernier spectacle, « Féminisme pour homme», a fait l'unanimité. De prolongation en prolongation, il devait être à l'affiche de La Pépinière théâtre en mars et avril, mais devrait être reporté au mois d'octobre.

La comédienne sexy jusqu'au bout des ongles y raconte avec humour et esprit comment il est possible de porter des talons hauts et être féministe. Un combat que l'auteure de « Un homme sur deux est un femme» (Flammarion) mène avec un humour piquant et intelligent.

La musique pour me réveiller du bon pied ?

« Deuxième sexe » d'Euphonik. Parce que c’est si bon d’entendre ces mots dans le flow d’un homme et parce que j’ai toujours eu du mal à réconcilier mon goût pour le rap et mes convictions féministes… («#metoo» de Vin’s est dans la même veine).

L'activité pour rester en forme ?

Musique électro-girly ou gros son qui tache à donf au casque et je monte et descends mes 10 étages en me dandinant comme une poule poliomyélite sous acide. Imparable.

La lecture favorite pour s’évader ?

« Virago » de Aude GG. Quel bonheur de lire ces portraits de femmes inspirantes, fortes, brillantes…! Enorme claque sur la biographie de Marie Marvingt : c’est DINGUE!

Le plat préféré pour se nourrir avec plaisir ?

Je craque pour un Dal. Je ne mange pas de viande et il y a mille manières de l’accommoder, rendant la lentille bien plus surprenante qu’on ne pourrait croire… (je pense à faire un essai sur la surprise de la lentille #confinement).

Le film à regarder en boucle ?

Le «Mission impossible » avec la meuf en robe jaune («Rogue nation», Ndlr). Elle me fascine, je pourrais la regarder se battre pendant des heures, je l’ai carrément stalkée sur internet!

La série pour faire passer le temps ?

J’adore la série « Rägnarök» ! Dépaysant, marrant, intriguant… j’attends la suite avec impatience!

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

La méditation. J’essaie d’en faire une habitude quotidienne, même si ce n’est parfois que 5 minutes. Absolument vitale en général et particulièrement en confinement! (Gwyneth Paltrow, sors de ce corps!).

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

J’ai des problèmes d’audition alors je ne téléphone quasiment jamais en temps normal, mais là forcément, je fais un effort… et j’ai une passion pour mes house-party avec mes potes actrices folles et fun qui ont envie d’égorger leur mec et leurs enfants! (du coup je ne les cite pas mais elles se reconnaîtront! Hein TH, IV, MB etc.?).

Le compte Insta/Twitter/Facebook à conseiller pour survivre ?

Je suis un paquet de comptes merveilleux : Period.studio, jemenbatsleclito, lecul-nul, thefionaschmidt, océan (podcast énoooorme!!), gangduclito, camilleetjustine, mariebongars, clitrevolution, laprediction2, pepitesexiste et j’en oublie plein!!! Ils sont formidables! (et réservés à un public averti, Ndlr).

La première chose à faire après le confinement ?

A la seconde où c’est autorisé, je vais au théâtre et au ciné (ce qui me manque le plus). A la seconde où c’est autorisé, je vais dîner au resto, ma passion. La chose que je vais avoir le droit de faire en premier parmi mes kifs : aller me faire masser. Et aussi bizarre que ça puisse paraître : j’ai super hâte de retourner travailler !! (en l’occurrence répéter). Mais rien de tout cela ne sera possible sans l’urgence absolue : refiler mon kid à un quelconque organisme de garde! Même une ddass, je prends!!