Annulée cette année, la Japan Expo dévoile les dates de sa 21e édition

Comme tous les grands rendez-vous culturels, la Japan Expo a été contrainte d’annuler son édition 2020 du fait de l’interdiction des rassemblement jusqu’à la mi-juillet. Elle vient de dévoiler les dates de sa prochaine édition, qui se tiendra du 15 au 18 juillet 2021.

Premier festival européen dédié aux loisirs et la culture japonaise et troisième salon en France, derrière le Mondial de l’automobile et le Salon de l’agriculture, la Japan Expo a annulé avec émotion son édition 2020. Mais ce rendez-vous, qui ne bénéficie d’aucune subvention, est déjà à pied d’œuvre pour proposer, l’année prochaine, un rendez-vous à la hauteur des ambitions de la Japan Expo, qui depuis 1999 fait rayonner la culture japonaise en France.

Les dates de la prochaine édition, qui se déroulera du 15 au 18 juillet 2021, ont été dévoilées ce vendredi 24 avril. La Japan Expo emploie 35 personnes à plein temps, 500 saisonniers, intermittents et freelances à l’approche du festival, collabore avec près de 900 exposants, 80 associations, plus de 200 participants et artistes, et de très nombreux partenaires et prestataires.

Bonjour à tous,





Voici les dernières news concernant #JapanExpo21 !





Tous les détails sur notre site : https://t.co/xCMsWNvuYB — Japan Expo #japanexpo (@japanexpo) April 24, 2020

« La situation est délicate mais, en 20 ans, nous en avons vu de toutes les couleurs et nous sommes toujours là. Grâce au soutien de tous – équipe, saisonniers, visiteurs, prestataires, intervenants, exposants – et à notre passion commune, nous nous relèverons et Japan Expo sera plus fort », note dans un communiqué les trois fondateurs Sandrine Dufour, Jean-François Dufour et Thomas Sirdey.

« Nous voulons faire en sorte que le public reparte avec des étoiles dans les yeux l’année prochaine », poursuit quant à lui Thomas Sirdey.

Les billets de l’édition 2020 seront valables pour l’année prochaine. En 2019, à l’occasion de son édition anniversaire, le rendez-vous avait réuni 252 510 personnes.