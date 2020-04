Avec leur parodie de Jacques Brel, «Les Goguettes» deviennent les nouvelles stars du confinement

Publiée le 21 avril dernier, la vidéo du groupe «Les Goguettes» a déjà été vue près de 2 millions de fois sur Youtube et est massivement partagée sur les réseaux sociaux.

En 48 heures, le clip des «Goguettes (en trio mais à quatre)» s'est envolé vers la tendance numéro 1 de YouTube France. Il faut dire que «T'as voulu voir le salon», parodie de «Vesoul» de Jacques Brel, est particulièrement réussie. Valentin au chant et à la guitare, et Clémentine au piano, actualise avec humour et talent ce standard de la chanson française.

La parodie se moque gentiment du gouvernement, de «la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe» aux allocutions d'Emmanuel Macron et revient sur notre quotidien de confinés «t'as voulu voir le salon et on a vu le salon / t'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre / (...) j'ai voulu voir le balcon / et on a pas de balcon», ou encore sur les masques maison «à base de sopalin».

Des pros de la parodie

Les Goguettes n'en sont, en fait, pas à leur première vidéo. Avant le confinement, ils se produisaient sur scène et amusaient le public avec des chansons et parodies autour de nos quotidiens. Depuis le 17 mars, ils postent régulièrement des vidéos (toujours parodiques) autour du Coronavirus, comme «On a rien vu venir», une reprise de «Je l'aime à mourir» de Francis Cabrel à la sauce Covid-19, se moquant des Français, prenant encore de haut le virus cet hiver, ou encore «La guerre du Coronavirus» sur l'air de «La guerre de 14-18» par Georges Brassens.

Fin mars, Valentin Vander avait dirigé un autre projet qui avait déjà eu un grand succès sur la Toile (plus de trois millions de vues mi-avril). Avec 45 autres artistes de la chanson française (tous confinés chez eux), il avait repris «La tendresse» de Jacques Brel (sans parodier la chanson cette fois). Un moment très émouvant.