Confinement : comment la chanteuse de jazz Robin McKelle garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont elles aussi assignées à résidence. La chanteuse de jazz Robin McKelle donne ses conseils pour survivre au confinement.

L'artiste américaine à la voix envoûtante s'est taillée une belle place sur la planète jazz, qu'elle a encore confirmée en février dernier, avec la sortie de son huitième album « Alterations ».

Dix reprises de titres popularisés par des artistes féminines, d'Amy Whinehouse à Janis Joplin en passant par Billie Holiday et Adèle, qu'elle réinterprète à sa guise. Elle repartira bientôt sur les routes, à partir de septembre prochain, et sera sur la scène du New Morning, le 28. La scène, cet univers qui lui manque tant durant le confinement.

La musique pour me réveiller du bon pied ?

Pour bien commencer la journée, j'aime écouter « Sex Machine» de James Brown.

L'activité pour rester en forme ?

Le jogging, la musculation (chez moi, avec des poids). J’utilise aussi une application d'une coach américaine, Jillian Michaels! Ca me met dans une forme incroyable. Je suis accro.

Le plat pour me nourrir avec plaisir ?

J’aime cuisiner. La cuisine est mon terrain de jeu préféré, mais mon plat favori pendant le confinement sont les pâtes al limone ! Je peux vous envoyer ma recette si vous voulez!

Le film que je pourrais regarder en boucle ?

Parce qu'il est tellement drôle : «Ghostbusters». J'adore les acteurs qui y figurent. Ils me font mourir de rire.

La série pour faire passer le temps ?

Une série futuriste qui s’appelle « Westworld». Elle mélange des robots à des humains et nous plonge dans plusieurs époques. Il y a de l'action, c’est très bien filmé et joué.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Tous les jours, j’essaie d’écrire un peu de musique. Je joue du piano. J’essaie de trouver un moyen de pratiquer mon art chez moi! C’est pas comme les concerts, mais c’est toujours ça.

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Mes parents et mes soeurs. Être en contact avec la famille est primordiale en tant de crise.

Le compte Insta/tweeter/Facebook que je conseille pour survivre.

Food & wine (@foodandwine) pour l’inspiration en cuisine.

La première chose que vous allez faire après le confinement ?

Je vais aller dîner avec mes amis! Et j espère que nous pourrons être sur scène bientôt. La scène me manque tellement. Le contact avec le public, sentir les gens, même s'ils sont à 2 mètres !