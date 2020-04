Confinement : comment le youtubeur Frigiel garde le moral

Pour faire face à l'épidémie de Coronavirus, un seul mot d'ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont, elles aussi, assignées à résidence. Le youtubeur et auteur de romans, Frigiel, donne ses conseils pour survivre à ce confinement.

Confiné à Montpellier avec son chat «Jiji», le youtubeur Frigiel, bien connu des fans de jeux vidéos comme Minecraft et Fortnite, comptabilise désormais 1,9 millions d'abonnés à sa chaîne Youtube. En plus de ses 3000 vidéos déjà postées, il écrit régulièrement des romans et BD tirés de l'univers Minecraft. Son dernier livre, «Alice a disparu», une nouvelle aventure de «Frigiel et Fluffy Earth», est sorti en mars aux éditions Slalom.

© éd. Slalom

La musique pour se réveiller du bon pied ?

Bon, autant dire que dès que je suis réveillé, Spotify tourne en boucle dans ma maison jusqu'à la fin de la journée. Mais si je devais en choisir une pour bien débuter la journée, ce serait celle-ci :

L'activité pour rester en forme ?

Le sport dans le salon ! Car quitte à mettre de la musique, autant en profiter pour bouger un peu !

La lecture favorite pour s'évader ?

La quête d'Ewilan et Les mondes d'Ewilan de Pierre Bottero, à la fois un retour en enfance, et une belle façon de voyager dans un monde imaginaire. Cet auteur m'a donné goût au roman Fantasy, et a été une grande source d'inspiration pour le scénario de mes propres romans.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

Des pâtes ! Denrée rare pendant un moment, c'est l'un des rares plats que mes compétences en cuisine me permettent de cuisiner ...

Le film ou la série pour ne pas voir passer le temps ?

Après s'être refait tous les classiques en marathon (Harry Potter, Le seigneur des anneaux, Matrix, Star Wars ...) je ne peux que conseiller de s'attaquer à une bonne série ! Et si je ne devais en choisir qu'une, ça serait «Sherlock», une version contemporaine de notre bon vieux Sherlock Holmes, incarnée par un certain Benedict Cumberbatch, en duo avec le tout aussi sympathique Martin Freeman.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

Le bain de soleil sur le transat du balcon, tout en jouant au dernier Animal Crossing sur Nintendo Switch. Eh oui, habiter dans le sud offre quelques avantages !

Le coup de téléphone favori pour rester en contact ?

Le téléphone ? Je connais pas. Rien de tel qu'une partie de jeux vidéos entre amis pour prendre des nouvelles, entre deux game de Fortnite !

Le compte Instagram, Facebook ou Twitter que vous conseillez pour survivre au confinement ?

L'instagram Natgeotravel pour ses magnifiques photos du monde entier, qui font oublier quelques secondes le fait d'être chez soi.

La première chose que vous allez faire une fois déconfiné ?

Voyager ! En France bien entendu, mais étant confiné dans une grande ville, un grand bol d'air frais à la montagne me fera le plus grand bien.

«Frigiel et Fluffy. Earth», «Alice a disparu», éd. Slalom, 352 p., 12,90€ en format broché et 8,99 en format numérique (EPub3).

A noter qu'en plus de ses multiples activités, Frigiel a désormais une seconde chaîne Youtube : «Le sachiez-vous ?». La star y répond avec humour à des questions de la vie quotidienne comme «l'argent, ça rend heureux?» ou «Le jeu vidéo est-il un sport ?».