Un nouvel album d'Astérix prévu pour octobre 2020

Les Gaulois seront bientôt de retour. Les éditions Albert René ont annoncé la sortie prochaine d'un album de bande dessinée dans l'univers d'Astérix et Obélix.

Le nom de celui-ci sera le «Menhir d'or», révèle le JDD ce 26 avril, et aura pour héros Assurancetourix, barde du village au talent musical douteux. L'histoire n'est pas inédite, puisqu'elle est tirée d'un livre audio vendu en 1967, mais n'avait pas connu un franc succès dans le grand public. L'idée sera donc de redécouvrir le tout dans un format plus «traditionnel».

Assurancetourix participera ainsi à un concours de barde, pour désigner le meilleur de toute la Gaule. Albert Uderzo et René Goscinny avaient imaginé le scénario alors que les télé crochets étaient à la mode à l'époque. Une chose qui n'a pas changé aujourd'hui, avec des émissions comme The Voice, qui connaissent toujours une grande popularité. «La force d'Astérix est d'être à la fois d'actualité et intemporel», assure au JDD Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René.

Mais l'album aura également une saveur particulière, puisqu'il s'agit de l'un des derniers projets suivis par Albert Uderzo, décédé en mars dernier. Céleste Surugue assure en effet qu'il a travaillé sur la couverture, et a supervisé «la restauration de ses dessins de l'époque par ses plus fidèles collavorateurs». Un an après la sortie de la dernière bande dessinée, La Fille de Vercingétorix, les plus grands fans d'Astérix «à l'ancienne», pourront donc retrouver la patte de Goscinny et Uderzo lorsqu'ils étaient au sommet de leur art.