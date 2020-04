«Avengers : Endgame» : regardez l'ultime épisode de la saga Marvel avec les frères Russo

Un an après sa sortie au cinéma, «Avengers : Endgame» fait parler de lui sur la Toile. Ses réalisateurs, les frères Joe et Anthony Russo, invitent les fans français, dans la nuit de lundi à mardi, à regarder et commenter avec eux le dernier volet de la saga Marvel via les réseaux sociaux.

«En l’honneur du premier anniversaire d’«Avengers : Endgame», regardez de nouveau le film avec nous (…). Nous ferons un live tweet pendant tout le film et nous serons en live sur Instagram pendant la première heure», ont écrit les frères Russo sur leur compte Instagram, en accompagnant cette annonce d’une photo de Mjöllnir, le célèbre marteau de Thor, le dieu du tonnerre, incarné à l’écran par l’acteur Chris Hemsworth.

«Il y aura même peut-être quelques invités qui viendront vous saluer sur Instagram… Rejoignez-nous avec le hashtag #AvengersAssemble. Qui sera de la partie ?», ont-ils ajouté.

Un événement de taille qui se déroulera dans l'Hexagone la nuit prochaine, à une heure du matin (décalage horaire oblige). Et les fans auront donc la joie de découvrir des «invités» dont on ne connaît pas encore l'identité. Il y a fort à parier qu'un ou des membres du casting fassent une apparition surprise.

Sorti dans les salles françaises le 24 avril 2019, «Avengers : Endgame» est venu clôturer les aventures entamées par Iron Man et ses acolytes en 2008, soit un total de vingt-deux longs-métrages. Avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes dans le monde, ce film de super-héros est devenu le succès le plus rentable de l'histoire du cinéma, reléguant «Avatar» de James Cameron à la deuxième position.