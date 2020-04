J.K Rowling lance un site «Harry Potter» spécial confinement pour petits et grands fans

La romancière J.K. Rowling sort sa baguette magique. Elle propose la plate-forme inédite «Harry Potter at home» pour se divertir et faire le plein d’activités pendant cette période de confinement.

Disponible uniquement en anglais - pour le moment - , ce nouveau site est destiné «aux parents, professeurs et toutes les personnes qui cherchent à amuser les enfants pendant que nous sommes enfermés (et qui) pourraient avoir besoin d’un peu de magie», a-t-elle expliqué sur son compte Twitter.

«Tout comme Poudlard et ses escaliers, cette page changera tout le temps», a ajouté la «mère» d’Harry Potter, le célèbre sorcier aux petites lunettes, héros de cette saga littéraire.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020

Sur «Harry Potter at home», on retrouve des quiz, des mots mêlés, des articles, des puzzles, ainsi que des vidéos amusantes de bricolage et des jeux interactifs pour apprendre par exemple à dessiner un niffleur.

Outre ces différentes activités ludiques, le premier tome «Harry Potter à l’école des sorciers» en version audio est accessible en accès gratuit en plusieurs langues via Audible. Un format numérique est aussi proposé sur des sites partenaires.

Fin mars, J.K. Rowling avait déjà autorisé les enseignants à publier des vidéos dans lesquelles ils lisent des extraits des tomes d’Harry Potter à leurs élèves confinés, assouplissant ainsi les restrictions aux droits d’auteur et de diffusion relatives à ses ouvrages.