JoeyStarr déclame un titre de Christophe au profit de Médecins du Monde

Après Cali, Madame Monsieur, Keren Ann ou encore Mathias Malzieu du groupe Dionysos, Joeystarr rejoint le collectif « Music4heroes » et reprend le titre « Océan d’amour » de Christophe, disparu le 16 avril dernier, au profit de l’association Médecins du monde.

La mobilisation des artistes ne faiblit pas. Afin de rendre hommage au héros du quotidien et récolter des fonds au profit de Médecins du monde et lutter contre le Covid 19, c’est au tour de Joeystarr de prendre le micro, pour participer à l’opération caritative Music 4 heroes, plateforme vidéo solidaire et collaborative, lancée dès le début de l’épidémie.

Alors que les artistes sont invités à partager gracieusement un titre de leur choix qui symbolise le mieux cet hommage universel, la star d’NTM a choisi, dans cette vidéo d’une minute trente, d’interpréter « Océan d’Amour ».

Disponible dès ce lundi à partir de midi, elle dévoile l’artiste Didier Morville, assis dans son salon, en train de déclamer à la manière des poètes les paroles de ce titre, sorti par le chanteur Christophe en 2016 sur l’album « Les Vestiges du chaos » : « Le courant t'emporte/J'ai beau te serrer fort/La vie s'acharne encore ».

Les internautes sont invités à faire un don.