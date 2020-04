Le premier numéro d'un nouveau magazine Astérix téléchargeable gratuitement

Les éditions Albert René ont concocté un magazine autour d'Astérix et Obélix. Confinement oblige, il est téléchargeable et ce, gratuitement.

Si Albert Uderzo nous a quitté le 24 mars, les irréductibles gaulois résistent toujours et encore. Et c'est bien ce que veulent prouver les éditions Albert René, qui publient un magazine hebdomadaire, titré simplement «Astérix».

Après l'avoir téléchargé gratuitement en ligne, les enfants peuvent retrouver leurs gaulois préférés qui n'oublient pas de leur rappeler pourquoi il faut rester sagement à la maison. Pour ce premier numéro, un hommage est d'abord rendu à Albert Uderzo en ouverture du magazine saluant notre «Walt Disney français», «passionné, l'oeil pétillant», qui a su, entre autres, avec son ami Goscinny, créer aussi des studios de dessins animés et même «améliorer le statut des auteurs de BD».

On y retrouve ensuite évidemment le duo gaulois, mais aussi les seconds rôles les plus appreciés tels que Pépé (Astérix en Hispanie) ou encore Jolitorax (Astérix chez les bretons). Le lecteur peut aussi voyager un peu à travers quelques extraits d'Astérix, depuis le village armoricain jusqu'en Egypte, en passant par L'Helvétie (la Suisse).

Astérix® - Obélix® - Idéfix® /2020 © Les Editions Albert René / Goscinny - Uderzo

Coloriages, jeux des différences, petites anecdotes historiques et jeux de toutes sortes plairont aux plus jeunes. En fin de magazine, les éditions Albert René proposent aux enfants d'envoyer leurs propres dessins d'Astérix par courriel, les meilleurs seront publiés dans le second numéro. Classique mais efficace.

«Irréductibles ! avec Astérix», N°1 gratuit, en téléchargement.