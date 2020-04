Les Daft Punk vont signer la BO du prochain film de leur idole Dario Argento

Après son sublime travail sur la bande originale de « Tron : l'héritage», le duo électro français devrait désormais collaborer sur la musique du prochain film d'une de leurs idoles du 7eme art, l'italien Dario Argento.

Figure incontournable du «Giallo», qui au cinéma se décline dans des productions prochent de la série Z, mêlants meurtre, érotisme et horreur, Dario Argento a annoncé lui-même la nouvelle dans une interview réalisée ce week-end pour le quotidien «La Repubblica».

«Ce prochain film sera l’un des plus interessants, c’est ce que disent ceux qui ont lu le scénario, en particulier les Daft Punk, qui signent la bande son. Ils connaissent toute ma filmographie. Via des amis à eux, ils ont appris que je tournais un nouveau film et ils m’ont téléphoné : “On veut travailler avec toi”. On s’appelle donc très souvent, ils comptent m’envoyer les premiers titres très prochainement, et viendront à Rome dès que possible» a ainsi résumé le réalisateur.

Le film, dénommé «Occhiali neri» («Lunettes noires» en français), consituerait selon l'Italien de 79 ans une prolongation idéale de son film «Dracula 3D» de 2012.

Comme souvent, sa fille Asia Argento figure bien au casting de cette histoire forcément étrange, dont le cinéaste a détaillé les contours dans l'interview : «Ce sera mon retour au Giallo, donc je ne veux pas trop anticiper. C'est l'aventure d'une jeune fille et d'un enfant chinois dans la Rome nocturne. Dans la deuxième partie, l'évasion les emmène dans la campagne rocheuse et touffue du Latium. Différent de la douceur des vallées toscanes, mais beau pour moi. J'étais censé tourner en mai, peut-être que nous commencerons en septembre. Avec le directeur de la photographie Luciano Tovoli, nous passons l'après-midi à discuter des couleurs et des atmosphères».