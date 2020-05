La star du RnB Brandy sort un single et un nouveau clip avec Chance The Rapper

Brandy de retour. Après avoir dévoilé son nouveau single, vendredi 1er mai, l'icône RnB a dévoilé ce lundi le clip de «Baby Mama», où elle est accompagnée de Chance the Rapper.

Le morceau, produit par Hit Boy, devait initialement sortir le mois dernier, mais il arrive quand même à temps pour la fête des mères.

La chanson «Baby Mama»est un hymne à toutes les mamans du monde. «Elle a un tel message», a déclaré la chanteuse de 41 ans à «Laura Coates Show» de SiriusXM. «Il s'agit de célébrer les mères qui font de leur mieux pour leurs enfants et qui s'efforcent de gagner leur indépendance, leur force et leur pouvoir. Je voulais juste passer un message puissant comme ça. »

pic.twitter.com/dejytCnLVa — b r a n d y (@4everBrandy) April 28, 2020

Il s'agit de la première sortie de single de Brandy depuis «Freedom Rings», en septembre dernier. «J'ai finalement eu le courage de sortir un single», a-t-elle déclaré. «Ça fait longtemps, mais la musique est ma passion, c'est mon amour, et il me reste tellement de choses à faire que je voulais revenir dans ce monde de la musique et tout donner.»

Brandy prépare actuellement son septième album, la suite de Two Eleven en 2012. «J'ai consacré les deux dernières années de ma vie à ma nouvelle musique, mon nouveau projet. Cela m'a pris du temps, mais je suis tellement contente de la concentration et de l'éthique de travail que j'ai mises dans ce projet. J'en suis vraiment fière et je me sens enfin prête à le présenter au monde.»