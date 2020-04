La suite de The Wire en préparation, révèle un coscénariste

C'est la série préférée de Barack Obama. Vitrine non reluisante de la société américaine à travers le prisme de la ville de Baltimore, minée par la corruption et le trafic de drogues, The Wire devrait avoir une suite.

«Avec David Simon (créateur de la série) et Ed Burns (producteur de la série), on s’est mis à l’écriture d’un nouveau projet sur Baltimore qui réunira tous les acteurs de la série The Wire», a confié au magazine Society George Pelecanos co-scénariste de The Wire.

Tenu de ne pas en dire plus, l’écrivain a tout de même précisé que la suite «se concentrera sur la police de la ville qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d’ampleur dans ses rangs».

Un regain d'intérêt depuis le confinement

Diffusée en cinq saisons, sur HBO entre 2002 et 2008, la série a mis du temps avant de trouver son public. Chaque saison aborde une facette de la ville de Baltimore (politique, port, journalisme…) avec comme fil rouge le trafic de drogues.

Durant le confinement, The Wire a de nouveau rencontré le succès avec une audience multipliée par trois dans la semaine du 23 mars selon HBO.

Lors d’une rencontre organisée en 2015, Barack Obama avait interviewé David Simon, également ancien journaliste. «Je dois vous l'avouer, je suis un grand fan de The Wire, avait notamment affirmé l’ancien président américain. Je pense que c'est non seulement l'une des meilleures séries télévisées, mais aussi l'une des meilleures réalisations artistiques de ces dernières décennies».