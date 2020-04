L'ex-icône du Rn'B Brandy de retour avec un nouveau single

Son binôme avec sa partenaire de chant Monica était devenu, en 1998, le duo féminin le plus lucratif de l'histoire de la musique. Brandy, qu'on a surtout vu ces dernières années à l'écran, est de retour avec son single «Baby Mama».

Disponible dès le vendredi 1er mai, sur toutes les plates-formes, ce nouveau morceau, réalisé en collaboration avec un artiste très actuel, Chance The Rapper, tombe à point nommé avant la fête des mères.

L'auteur-compositrice-interprète de 41 ans y célèbre, sous forme d'hommage appuyé, toutes les mamans. Un titre plein d'émotion et de sincérité, produit par ses soins et Hit-Boy, dans lequel Brandy livre une ode à l'éducation de sa fille Sy'rai, ainsi qu'à toutes celles qui travaillent, dans l'ombre, à faire vivre et tenir leur famille.

A son image, le titre Rn'B est teinté d'une pop lumineuse, réjouissante, susceptible de transformer rapidement «Baby Mama» en un nouvel hymne à la féminité.

Le clip sera quant à lui disponible dès lundi 4 mai, le même jour que l'arrivée du single sur les ondes.

Un retour à la musique après ses succès à l'écran

Il s'agit pour Brandy Norwood d'un véritable retour à ses premières amours, la musique et le chant. Devenue dès l'âge de 14 ans une icône de la musique urbaine aux Etats-Unis, elle avait explosé dans le monde entier en 1998 avec son album «Never Say Never», qui comprenait le carton planétaire «The Boy is Mine», en duo avec Monica.

Mais dès les années 2010, c'est sur le petit écran qu'elle imposait son franc sourire, avec un rôle récurrent dans la série «90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération», ou encore «The Game». Nul doute qu'elle pourra espérer rafler avec ce titre une récompense de plus, elle qui cumule déjà des prix aux Billboard Music Awards, Kids Choice Awards, mais surtout aux Grammy Awards, et MTV awards.