Confinement : comment la chanteuse et DJ Sônge garde le moral

Pour faire face à l’épidémie de coronavirus, un seul mot d’ordre : rester chez soi. Et les personnalités sont, elles aussi, assignées à résidence. La chanteuse et DJ Sônge donne ses conseils pour survivre au confinement.

En attendant la sortie de son album «Flavourite Câlâ part II» (Warner) retardée au 15 juin en raison du Covid-19, Océane Belle, alias Sônge, est actuellement chez elle en Bretagne.

Et ce nouvel espoir de l’électro pop s’avoue «chanceuse» parce qu’elle est confinée dans une maison. Un endroit parfait pour s’adonner à sa passion : la musique.



La musique pour se réveiller du bon pied ?

J’écoute en boucle «Iskaba» de Wande Coal et DJ Tunez.

L’activité pour rester en forme ?

Je danse en faisant mes dj sets.

La lecture favorite pour s’évader ?

J'aime beaucoup l’ouvrage «Les Thanatonautes», de Bernard Werber. L'éternelle saga Harry Potter est aussi parfaite pour s'endormir. Et je viens de commencer «Sorcières, la puissance invaincue des femmes», de Mona Chollet.

Le plat pour se nourrir avec plaisir ?

J'adore le mafé aux bananes plantains. Sinon, je conseille une daurade sur son lit de riz noir avec une sauce à la mangue et aux échalotes. Le tout accompagné de patates douces. Un délice.



Le film ou la série pour ne pas voir passer le temps ?

L’émission de téléréalité américaine «RuPaul’s Drag Race» diffusée sur VH1. Il s’agit d’un concours de drag queens. C'est la plus drôle, la plus créative, et la plus «crazy» qui gagne. Je kiffe l'univers du «drag», c'est un art qui me parle beaucoup. Et puis la sape, les paillettes, l'extravagance, c'est tout ce qu'on ne peut pas vivre en confinement. Alors cette émission est un parfait substitut.

La petite habitude pour tenir au quotidien ?

La musique m’occupe beaucoup. Soit je prépare des mixs, soit je compose des chansons. Et j'avoue que je fais aussi pas mal d'orgies de nourriture.