Le DJ Bob Sinclar donnera un concert caritatif le 4 mai au sommet de l’Arc de Triomphe

Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, le DJ Bob Sinclar se produira en live le 4 mai depuis le sommet de l’Arc de Triomphe, à Paris. Les fonds récoltés permettront de financer la lutte contre le Covid-19.

«Le live débutera à 20h02, juste après l’applaudissement aux soignants et sera retransmis en direct sur Cercle. Nous comptons sur votre présence virtuelle et vos dons pour ce projet qui nous tient particulièrement à cœur», a expliqué, sur son compte officiel Facebook, la plate-forme Cercle Music qui produit et gère cet événement.

Confinement oblige, les organisateurs ont tenu à rappeler que le concert caritatif du DJ Bob Sinclar, qui signe des sets régulièrement notamment sur son compte Instagram, sera «interdit au public» et que «ni son ni lumière ne seront perceptibles depuis la Place de l’Etoile». Une décision prise en collaboration avec iRaiser et le Centre des monuments nationaux. Les internautes pourront suivre cette performance en direct sur les réseaux sociaux.

L’argent récolté sera reversé à l’ONG Médecins Sans Frontières, la Fondation de France, ainsi qu’au fonds de dotation One-O-One, afin d'aider à financer la lutte contre le Covid-19, à la fois sur le territoire national et à l’international.