Concours : les juniors invités à dessiner les Champs-Elysées de demain

A quoi pourraient bien ressembler les Champs-Elysées à l’avenir ? Paris Mômes et le Pavillon de l’Arsenal avec le Comité Champs-Elysées lancent un grand concours de dessin destiné aux 5-14 ans, et invitent ces derniers à dégainer les crayons de couleurs afin d’imaginer les Champs-Elysées dont ils rêveraient.

Connue à travers le monde, la plus célèbre des avenues est désertée, même en temps normal, par les Parisiens. Ils ne représentent en effet plus que 5 % des usagers et deux tiers des passants sur les Champs-Élysées sont des touristes, dont 85% proviennent de l’étranger.

L’exposition « Champs-Élysées, histoire & perspectives », proposée au Pavillon de l’Arsenal avant sa fermeture en raison de confinement, revenait sur l’histoire de la plus belle avenue du monde, imaginée par Le Nôtre en 1664. Elle s’interrogeait, en s’appuyant sur les travaux d’une cinquantaine de chercheurs, historiens, scientifiques, ingénieurs, artistes, acteurs économiques et culturels français et internationaux, sur les possibles évolutions de cet axe au regard des enjeux contemporains. C’est désormais aux enfants de donner leur point de vue.

Quatre perspectives à réinventer

Ils ont jusqu’au 10 mai inclus, pour télécharger l’une des quatre perspectives des Champs-Elysées, laisser libre court à leur imagination, repenser les lieux et envoyer leur création par mail [email protected].

Ils auront ainsi la possibilité de réinventer la Place de l'Etoile, celle de la Concorde, ou encore de repenser la partie haute de l'avenue comme ses jardins.

Imaginer des terrains de tennis au beau milieu de l’avenue, créer des espaces verts tout autour de la place de l’étoile, dessiner un téléphérique électrique pour rejoindre les deux extrémités des Champs-Elysées, métamorphoser les lieux en espace ludique… tout est possible. Afin que les enfants expliquent leurs intentions, les dessins devront être accompagnés de quelques lignes explicatives.

Pour nourrir leur création et en apprendre un peu plus sur la « plus belle avenue du monde », les enfants pourront s’appuyer sur l’exposition virtuelle de l'architecte Philippe Chiambaretta et se lancer dans une promenade en 3D entre passé, présent et futur.

Les plus belles créations pourront tenter de gagner deux jeux de la marque FABULOBOX, créatrice de jouets d’éducation positive, écologiques et fabriqués en France.