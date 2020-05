Déconfinement : 5 idées de balades à moins de 100 km autour de Paris

Edouard Philippe l’a annoncé mardi 28 avril, le déconfinement débutera progressivement à partir du 11 mai. Une déclaration qui donne déjà aux citoyens des envies d’ailleurs. Alors que les déplacements seront limités à un rayon de 100 kilomètres autour de son lieu de résidence, ces cinq idées d’escapades en plein air - à pied, en vélo ou en voiture - permettront aux franciliens de s'évader autour de Paris.

Des virées qui dépendront toutefois de la carte des départements qui établira, d’ici au 11 mai, les zones classées « vertes » ou « rouges ». Dans les départements estampillés « verts », les parcs et jardins devraient ainsi rouvrir dès le 11 mai, ce qui pourrait ne pas être le cas dans les zones rouges. Les grands domaines forestiers pourraient alors être une alternative, à condition que ces derniers soient eux aussi de nouveau accessibles.

Le premier ministre ne s’étant pas exprimé sur la question, nul ne sait pour l’heure si les forêts seront rouvertes au public. Les plages resteront quant à elles interdites d’accès jusqu’au 2 juin.

Afin d’éviter la foule tout en respectant la distanciation sociale, ces suggestions d’escapades à pied, à vélo ou en voiture offriront un bol d’air à condition que les modalités de déconfinement le permettent.

à pied : la coulée verte, entre parcs et jardins

Envie de se dégourdir les jambes au-delà de son quartier ? La Coulée verte, qui de Paris aux Hauts-de-Seine, s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, réserve une balade agréable, à ce jour interdite d’accès. Plusieurs tronçons sont proposés. Depuis Paris, la coulée verte René-Dumont, créée en 1988 sur une ancienne ligne de chemin de fer, fermée en 1969 mais qui reliait à l’époque la place de la Bastille à la Varenne-Saint-Maur, réserve un parcours de 4,5 km original entre verdure, ville, passerelle, viaduc et tranchée. Ce circuit à travers l’est parisien commence derrière l’Opéra Bastille et rejoint le bois de Vincennes et la Porte Dorée en passant par l’avenue Daumesnil, ou encore le Viaduc des arts.

Le Viaduc des Arts (© P.Porciuncula/AFP)

Plus au sud, sa partie alto-séquanaise baptisée « promenade des vallons de la Bièvre » propose, quant à elle, sur près de 15 kilomètres, une virée entre Malakoff et Massy en passant par Chatillon, Anthony et en longeant le Parc de Sceaux. Une balade entre paysages urbains et verdure qui peut également se faire à vélo. A condition bien sûr que parcs et jardins soient rouverts.

A vélo : l’Avenue verte, de Paris à Londres

Voir défiler le paysage, tout en pratiquant une activité sportive, les confinés en rêvent. Alors que la pratique du vélo figure parmi les activités plébiscitées par les Français, l’avenue verte, qui relie Paris à Londres sur 460 km, propose plusieurs itinéraires balisés en Ile-de-France qui rejoindront notamment Auvers-sur-Oise, source d’inspiration des impressionnistes et dernier lieu de vie de Van Gogh. S’il n’est pas question de gagner la capitale britannique, ses voies cyclables traversent notamment la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Val d’Oise ou encore l’Oise.

Le château d'Auvers-sur-Oise (© M.Medina/AFP)

L’occasion de se mettre en selle en direction de Maisons-Laffitte depuis Paris en longeant notamment la Seine (45 km). Pour une immersion dans les pas des impressionnistes, mieux vaudra opter pour un itinéraire plus court qui permet de se rendre à Auvers-sur-Oise et les villages alentours au départ de Maisons-Laffitte (27km). Il est également possible de rejoindre la ville royale de Senlis et son enceinte gallo-romaine depuis Auvers-sur-Oise (47 km). Des tronçons à sélectionner selon son lieu d’habitation en consultant le site officiel de l'Avenue verte.

A vélo : direction Versailles et son château

Quand Louis XIV décide de construire le Château de Versailles, il compte bien s’éloigner de Paris, du Palais du Louvres et des Tuileries. Pourquoi ne pas faire comme lui le temps d’une balade à vélo, et quitter la capitale pour rejoindre l’un des monuments les plus visités de France, évidemment fermé jusqu’à nouvel ordre.

Vue des toits du Château de Versailles (© D.Faget/AFP)

Plusieurs itinéraires sont proposés depuis la capitale. Par la Véloscénie qui rejoint le Mont-Saint-Michel depuis Paris, il est possible d’emprunter une portion de la coulée verte jusqu’à Massy puis de bifurquer en direction de Versailles. Un itinéraire qui, sur 33 kilomètres, permet d'accéder à la demeure du Roi soleil en réservant une arrivée spectaculaire sur le château via l’avenue de Paris. Moins long, il est possible de rejoindre la ville royale depuis Meudon et la forêt, à condition que ces dernières soient rouvertes au public, en 14 kilomètres. Un itinéraire qui passe par l’Observatoire de Meudon suggéré par le site Veloildefrance.com

à vélo : le canal du Loing sur la future voie Scandibérique

Envie d’une virée green et historique en Seine-et-Marne ? Entre Souppes-sur-Loing et la ville médiévale et impressionniste de Moret-sur-Loing, à découvrir à pied avant d’enfourcher son vélo, le canal du Loing et son chemin de halage, réserve une agréable virée à faire en petite reine. Un circuit verdoyant, qui emprunte d’ailleurs un futur tronçon de la Scandibérique : vélo-route européenne qui rejoint Trondheim, en Norvège, à Saint Jacques de Compostelle via Paris. Un itinéraire à rejoindre en voiture si l’on souhaite éviter les transports ferroviaires.

En voiture : Fontainebleau et ses villages d'artistes

Quitter Paris en voiture pour visiter une autre ville royale, cap sur Fontainebleau. Si son château ayant successivement été habité par François Ier, Henri IV ou encore Napoléon Ier demeure lui aussi fermé, la ville et ses environs offrent la promesse de jolies balades. Outre son domaine Forestier et ses nombreux sentiers balisés qui réservent en temps normal une foule de promenades en pleine nature, inaccessibles jusqu’à nouvel ordre, il est possible de filer vers les villages alentours, plebiscités par les peintres du 19e siècle.

Le parc du Château de Fontainebleau (© K.Tribouillard/AFP)

Parmi eux, direction Barbizon, lieu de résidence de nombreux peintres paysagistes à l’origine du mouvement impressionniste, rassemblés à l’époque sous l’appellation « Ecole de Barbizon ». En 1875, le village accueillait une centaine d’artiste dont Jean-François Millet. De Corot à Monet en passant par Renoir, ils furent nombreux à le rejoindre, afin d'immortaliser la région. A proximité, le village de Bourron-Marlotte, lui aussi apprécié des artistes vaut le détour, comme celui de Samois-sur-Seine, qui abrite la dernière maison de Django Reinhardt, d’ailleurs enterré dans le cimetière du village, et une balade bucolique sur son chemin de halage, bordé de superbes villas datant de la fin du 19e siècle. De quoi s'évader, se cultiver et vivre au grand air.