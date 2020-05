La famille d'Albert Uderzo vend des planches d'Astérix au profit des hôpitaux

Ada Uderzo, la veuve du dessinateur, ainsi que sa fille Sylvie, mettent aux enchères des planches signées du co-créateur d'Astérix, au profit de la fondation Hôpitaux de Paris - hôpitaux de France.

Un peu plus d'un mois après la disparition d'Albert Uderzo, elles se montrent ainsi fidèles à sa mémoire avec une mise aux enchères exceptionnelle en faveur du personnel soignant.

«Mon mari avait été très ému par l'épouvantable crise sanitaire que nous connaissons. Un mois après sa disparition, ma fille Sylvie et moi avons tenu à faire ce qu'il aurait sûrement fait : soutenir et remercier en sa mémoire les personnels soignants, ces nouveaux héros du village France !», a tenu à rappeler Ada Uderzo dans un communiqué.

Plus de 500 000 euros de lots à vendre

Cette vente comportera 5 planches réalisées par Albert Uderzo : une de Tanguy et Laverdure de l'album «Escadrille des cigognes» (publié en 1964 et prépublié en 1962 dans le journal Pilote) estimées entre 60 000 et 100 000 euros, une planche d'Oumpah-Pah de l'album «Le peau rouge» (publié en 1961 et prépublié en 1958 dans le journal Tintin) estimée entre 40 000 et 60 000 euros, et trois planches d'Astérix des albums «La galère d'Obélix», «Astérix et La Traviata» et «La rose et le glaive» estimées chacune entre 80 000 et 120 000 euros.

Astérix - Tome 30, «La Galère d’Obélix» © Artcurial. Encre de Chine sur papier pour la planche 6 de cet album publié en 1996 aux éditions Albert René. 60 x 44 cm. Vente au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Estimation : 80 000 / 120 000 euros

«Le total estimatif de la vente caritative en faveur du personnel hospitalier, vraiment indicatif, se monte à environ 500 000 euros, mais cela pourrait doubler voire tripler, étant donnée la qualité des pièces proposées», indique Eric Leroy, au Figaro. Selon l'expert de cette vente inattendue et exceptionnelle, la vente caritative de ces planches, de véritables «pièces de musée», est l'occasion pour les collectionneurs de «faire un geste très symbolique pour la bonne cause».

Les fonds collectés seront reversés au Fonds d'aide d'urgence Covid19 de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France qui soutient l'achat de matériel médical et paramédical, et aide les soignants (à travers la livraison de repas, leurs frais d'hébergement ou de garde d'enfants) et les patients à travers l'achat de tablettes numériques afin de garder le lien avec leurs familles.