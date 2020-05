«Star Wars Day» : les 5 façons de fêter l'événement en confinement

Comme chaque année le 4 mai, les fans célèbrent le «Star Wars Day», la journée mondiale dédiée à la saga «Star Wars». Alors que de nombreux rassemblements sont normalement organisés dans les cinémas ou en plein air, les festivités se dérouleront cette année, confinement oblige, à la maison. Mais les idées ne manquent pas pour fêter cela dignement.

Les collectifs de fans, les grandes marques et les plates-formes travaillant autour de la franchise ont en effet imaginé de nombreuses activités drôles et ludiques pour que cette journée intergalactique soit aussi réussie que l'univers créé par George Lucas en 1977.

Une convention virtuelle avec des fans, tu aimeras

Si elle supervise le «New York Comic-Con» et la «Star Wars Celebration», la société Reedpop organise cette année un grand événement en ligne, intitulé «An Online Revelry : May the 4th Be With You and Revenge of the 5th». Accessible sur les réseaux sociaux jusqu’au mardi 5 mai, cette convention permettra aux fans notamment de participer à divers activités en lien avec la saga et d’échanger avec les scénaristes de la franchise, lors de sessions questions-réponses.

We’re celebrating Star Wars in a big way next week. Tune in for movies, trivia, interviews with celebrities & authors, and live gaming! Visit https://t.co/c5NZPvJsGX for the full schedule.





See you on #Maythe4th, Padawan! pic.twitter.com/2SueXDD3tr — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) April 29, 2020

Des déguisements et des cosplays, tu tenteras

La force est en toi… même dans ton salon. S’il est impossible de se retrouver entre fans pour de grandes manifestations jusqu'au bout de la nuit, rien ne vous empêche de confectionner un costume de Stormtrooper ou de Chewbacca en customisant, par exemple, vos masques en tissu ou en vous enroulant dans le tapis en laine du salon.

À celles.ceux qui angoissent (ou pas) à l'idée de reprendre, à celles.ceux qui ont déjà repris ou qui n'ont jamais arrêté, aux satisfait.e.s, aux insatisfait.e.s, aux optimistes, aux pessimistes..



Bref à tout.e.s je souhaite que la force soit avec vous#StarWarsDay pic.twitter.com/CeHhmnvBZl — FredB (@Hersende1) May 4, 2020

Un déguisement à immortaliser en vidéo pour un inoubliable cosplay. Si vous manquez d’idées, vous pouvez vous connecter au compte de La Légion 501 qui réunit, entre autres, les fans français de Star Wars.

Des recettes intergalactiques, tu prépareras

Alors que la cuisine est devenue l’une des activités préférées des Français assignés à résidence depuis des semaines, pourquoi ne pas profiter de ce «Star Wars Day» pour concocter de bons petits plats et des spécialités tout droit venus de Tatooine. On délaisse la préparation quotidienne du pain maison pour un Blue milk-shake tant apprécié par Luke Skywalker, dont la recette est détaillée dans le livre «Star Wars Cantina» de Thibaud Villanova. On peut aussi réaliser des vaisseaux en origami pour décorer la table grâce à de nombreux tutoriels accessibles sur YouTube.

Happy Star Wars Day from us to you - May the 4th be with you! Why not try a bit of Star Wars origami to bust the boredom?https://t.co/ijVvmBo2up pic.twitter.com/GBkJZ68yy1 — The Marlowes (@TheMarlowes) May 4, 2020

Des exclus sur Disney+, tu regarderas

La plate-forme de streaming diffuse, à partir de ce lundi, une série documentaire sur les coulisses de «The Mandalorian», laquelle est déclinée en huit épisodes. Des interviews exclusives, des images inédites, et le témoignage de Jon Favreau, showrunner de cette série en live-action, vont permettre de révéler l’envers du décor des aventures de Mando et de bébé Yoda.

On pourra aussi suivre l’ultime épisode de «The Clone Wars», et tenter un marathon des films de la saga, dans l’ordre ou le désordre.

Le sabre laser sur Fortnite, tu prendras

Vert pour Luke Skywalker, rouge pour Kylo Ren, bleu pour Rey, et violet pour maître Windu… ce sont quatre sabres lasers (un accessoire emblématique de la saga) qui sont proposés dans la boutique – en échange de V-Bucks et pour une durée limitée - à tous les joueurs de Fortnite. Une occasion unique de fêter le «Star Wars Day» lors de leur Battle royale préférée. Ces sabres lasers sont à retrouver jusqu’au mercredi 6 mai dans les parties normales (solo, duo, en section). Les amateurs de jeux pourront aussi s'amuser à construire «La bataille de l'Etoile de la Mort II», un set exclusif Lego offert pour tout achat de Lego Star Wars.