Taika Waikiki réalisera le prochain long-métrage Star Wars

La nouvelle a été confirmée ce lundi 4 mai, alors que les fans du monde entier célèbrent le «Star Wars Day». Le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi va co-écrire et réaliser le prochain film Star Wars qui sera dévoilé au cinéma. Aucune date de sortie n'a été annoncée.

La rumeur circulait depuis le début de l’année. Les studios Disney ont profité de cette date symbolique pour dévoiler ce projet de grande ampleur qui devrait ravir tous les amoureux de la saga initiée en 1977 par George Lucas.

Lauréat en février de l’Oscar de la meilleure adaptation pour «Jojo Rabbit», Taika Waititi ne fait pas figure de novice dans l’univers Star Wars. Il a en effet réalisé le dernier épisode de la première saison de la série «The Mandalorian» diffusée sur Disney+. Et en terme de héros hollywoodiens, il s’y connaît puisqu’il mettra également en scène «Thor : Love and Thunder», production de l’écurie Marvel attendue au cinéma le 9 février 2022.

Incoming news from a galaxy far, far away….





Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B

— Star Wars (@starwars) May 4, 2020