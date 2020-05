La suite de «Demolition Man» serait en préparation, selon Sylvester Stallone

Enfin une bonne nouvelle pour les fans du film d’action et de science-fiction «Demolition Man» de Marco Brambilla, sorti en 1994. Alors que l’industrie du cinéma est touchée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus, Sylvester Stallone a annoncé, lundi, qu’une suite serait en préparation.

C’est lors d’une séquence de questions-réponses organisée sur son compte officiel Instragram que l’acteur, aujourd’hui âgé de 73 ans, a déclaré que le projet était en discussion avec la Warner.

«Je pense que ça arrive. On y travaille en ce moment avec Warner Brothers, et ça a l’air fantastique. Cela va se faire», a-t-il expliqué, sans donner plus de détails concernant le scénario, le nom d’un éventuel réalisateur ou encore les acteurs qui pourraient intégrer le casting.

Lors de sa sortie il y a plus de vingt-cinq ans, ce long-métrage avait été un succès au box-office enregistrant près de 160 millions de dollars de recettes. Il racontait comment en 2032, le tueur psychopathe Simon Phoenix (Wesley Snipes), placé en hibernation pour une longue durée, s’échappait de sa prison. Pour remettre la main sur cet homme dangereux, le flic John Spartan (Sylvester Stallone), cryogénisé pour un crime dont il n’était pourtant pas responsable, a été contraint de sortir de son silence pour reprendre ses fonctions de «Demolition Man».

Pendant ce live, Sylvester Stallone a également déclaré qu’un remake des «Faucons de la nuit», sorti en 1999 et dont il tient le rôle-titre, pourrait voir le jour sous forme de série pour Universal.