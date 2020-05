Intermittents, fonds d'indemnisation, lieux de création... Tout savoir sur les annonces d'Emmanuel Macron pour aider la culture

A l'issue d'un long entretien organisé ce mercredi en visioconférence avec plusieurs artistes, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a dévoilé les premières orientations d’un «plan d'aide pour la culture». Des mesures très attendues par un secteur fortement fragilisé qui emploie 1,3 million de personnes.

Cette discussion de plus de deux heures s'est déroulée en présence des ministres du Travail et de l'Economie, Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, et, bien entendu, de leur confrère de la Culture, Franck Riester. Ce plan vise à soutenir un domaine qui se considère comme «le grand oublié» de cette crise sanitaire.

Les droits des intermittents prolongés jusqu’à août 2021

Depuis la mi-mars, les intermittents se retrouvent dans l’incapacité de travailler et, par conséquent, d’atteindre la barre fatidique des 507 heures cumulées dans l’année, leur permettant de valider ou de renouveler leur statut. Le chef de l’Etat s’est déclaré favorable à la prolongation des droits des intermittents jusqu’au mois d’août 2021, mais n’aime pas l’idée d’une année blanche (une mise à zéro des compteurs sur le décompte des droits). «Je veux que l’on s’engage à ce que les intermittents soient tous prolongés d’une année au-delà des six mois où leur activité aura été impossible ou très dégradée. Nous allons donner suffisamment confiance pour que quasiment, on n'en ait pas besoin», a-t-il rappelé. Les artistes auteurs pourraient aussi bénéficier de l'exonération des cotisations pour quatre mois.

Les artistes appelés pour aider les jeunes

Emmanuel Macron a affirmé «attendre beaucoup du monde de la culture». Afin que «la culture soit au secours des vacances cet été», les artistes pourraient aller à la rencontre des jeunes en se rendant par exemple dans les colonies de vacances ou dans les écoles, sachant que les établissements devraient rouvrir dans les prochains jours et que le temps de l'école sera organisé différemment. «On va avoir besoin d‘intermittents, d’artistes… Et peut-être que cela leur permettra de faire leurs heures (pour obtenir l’intermittence). Nous souhaitons activer une plateforme où des intermittents pourront collaborer (...). (Il faut) faire une révolution de l'accès à la culture et à l'art», a expliqué le président.

Un fonds d’indemnisation pour les séries et les tournages de cinéma

Pour tous les tournages de cinéma et les séries qui ont été annulés ou reportés en raison de l’épidémie de coronavirus, un fonds d’indemnisation «temporaire» serait envisagé «au cas par cas». «Il va être difficile de reprendre les tournages avant la fin mai. On pourra s’adapter en juin-juillet. Ce sera du cas par cas. L’idée est de créer (ce fonds) en lien avec le CNC, les assureurs… Tout un écosystème vit du cinéma. Il faut que les Sofica (Société pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, ndlr), les banques, les assureurs viennent nous aider à indemniser. On n’y arrivera pas tout seul», a rappelé Emmanuel Macron.

Des lieux de création qui doivent «revivre» dès le 11 mai

«On doit pouvoir rouvrir (à partir du 11 mai) les petits musées, les librairies, les disquaires, les petites galeries d’art et les lieux de création que sont les théâtres pour pouvoir faire fonctionner et répéter», a précisé le chef de l’Etat, rappelant que «la culture a un rôle à part» et que «ces lieux de création doivent revivre». A la fin du mois de mai, l'exécutif pourrait décider d'une réouverture de nouveaux lieux culturels au cas-par-cas. Les salles de cinéma et de spectacles sont pour l'heure toujours fermées. Et les grands rassemblements de plus de 5.000 personnes sont toujours interdites jusqu'à septembre.

des commandes publiques envisagées

Un grand programme de commandes publiques serait aussi à l'étude destiné «en particulier aux créateurs de moins de 30 ans». Il concernerait aussi bien les arts plastiques que la littérature, les spectacles vivants ou les métiers d’art. «Il faut inventer une saison hors norme et aller chercher les publics parfois oubliés du monde de la culture», a rappelé Emmanuel Macron. L'Etat apportera aussi des fonds propres avec la banque publique d'investissements pour que les petits festivals, les petites structures puissent en bénéficier.

des coproductions pour «une europe de la culture»

Pour faire face aux géants chinois et américains, le président de la République a enfin insisté sur le fait de renforcer les coproductions européennes et que les catalogues devaient aussi être protégés. «On doit structurer les filières et rendre plus forte notre capacité à créer. Il ne doit pas y avoir un repli sur des productions nationales mais il faut relancer nos coproductions européennes. On a besoin d’une Europe de la culture», a-t-il ajouté.