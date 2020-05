Le théâtre du Châtelet, le Centre Pompidou et France Inter lancent le concours « L’espoir de printemps : Dessine comme Hockney »

Le célèbre peintre britannique David Hockney, confiné en Normandie, offrait le 16 avril dernier au public français, par l'entremise du Théâtre du Châtelet, dix œuvres inédites décrivant l’arrivée du Printemps dans la campagne normande, et peintes sur sa tablette depuis sa propriété du Calvados. Comme une continuité à cette initiative, le théâtre du Châtelet, le Centre Pompidou et France Inter viennent de lancer le concours « L’espoir au Printemps : dessine comme Hockney ».

Dessiner, peindre, créer ont été des activités largement plébiscitées ces dernières semaines. Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée et tenter de se glisser dans les habits du peintre mondialement connu, David Hockney. Ouvert aux artistes amateurs de tous les âges, l'opération artistiques « L'espoir du Printemps : dessine comme Hockney » invite en effet les artistes à réaliser à la manière du peintre vivant le plus cher au monde, une œuvre ayant pour thème le printemps et le message d’espoir que véhicule cette saison.

Le @theatrechatelet dévoilait mi avril 10 oeuvres inédites de David Hockney. Avec @franceinter et @CentrePompidou, nous vous invitons à prendre sa suite pour peindre et partager votre vision du printemps et de l’espoir. #HockneyPrintemps

https://t.co/PXDohsxloJ pic.twitter.com/clV3sSHgU3 — Théâtre du Châtelet (@theatrechatelet) May 5, 2020

Ils pourront s’inspirer de l’arbre de printemps (ci-dessus) peint par l’artiste de 83 ans pendant son confinement, afin d’en offrir leur propre interprétation puis la partager sur les réseaux sociaux en mentionnant le hashtag #HockneyPrintemps. Leurs créations pourront également être envoyées par mail à l’adresse [email protected].

Quel cadeau de #DavidHockney!



Un peu de la beauté du printemps, ce “cycle de la vie qui recommence”



10 images et 1 lettre, à découvrir sur @franceinter et sur notre site

https://t.co/Bq9JvuyV3h #TchatExtra #CultureChezNous pic.twitter.com/75dPOJOh2I — Théâtre du Châtelet (@theatrechatelet) April 16, 2020

Les artistes ont jusqu’au 21 juin, premier jours de l’été, pour partager leurs créations. A l’issue de cette date, dix œuvres seront sélectionnées par un jury constitué des trois institutions. Les œuvres choisies feront l’objet d’une exposition à la réouverture de ces établissements culturels et seront également dévoilées en ligne.

Avec ce projet, France Inter, le Centre Pompidou et le Théâtre du Châtelet expliquent dans un communiqué souhaiter « plus que jamais affirmer leur soutien à la création et permettre à chacun d’accéder à la culture et de développer sa propre expression artistique, en cette période incertaine pour les citoyens et le monde de la culture ».